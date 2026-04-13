Homem é preso por violência doméstica e tem armas apreendidas em Mundo Novo

Um homem foi preso em flagrante no sábado (11) por violência doméstica, após uma sequência de ameaças e agressões contra a própria companheira, em Mundo Novo. A ação foi realizada por policiais da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul durante investigação do caso.

De acordo com o relato da vítima, as agressões começaram ainda dentro de um veículo, quando o suspeito passou a acusá-la de traição e a fazer ameaças. Já na residência do casal, ele continuou com comportamento agressivo e utilizou um cabo de vassoura para intimidá-la.

Na manhã seguinte, a violência se intensificou. O homem tentou estrangular a mulher e a empurrou com força, em um episódio presenciado pela filha do casal, de apenas 10 anos. Durante o ataque, ele ainda quebrou uma televisão com um soco.

A equipe policial foi acionada e encontrou o suspeito exaltado. Segundo a polícia, ele resistiu à abordagem, sendo necessário o uso da força para contê-lo.

Durante buscas na residência, foram apreendidas uma espingarda calibre 12 e uma arma de pressão.

O agressor foi encaminhado à delegacia após passar por exame de corpo de delito e permanece à disposição da Justiça. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência.

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