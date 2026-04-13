10º feminicídio: menina de nove anos presencia pai matar a mãe e tirar a própria vida, em Eldorado

A noite de domingo (12) foi marcada por um cenário de horror no Bairro Jardim Novo Eldorado. Uma criança de apenas nove anos presenciou o momento em que o pai, o comerciante Valdecir Caetano dos Santos, de 56 anos, assassinou a ex-esposa, Vera Lúcia da Silva, de 41 anos, com dois tiros e, em seguida, tirou a própria vida.

Este é o 10º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul no ano de 2026, sendo o primeiro caso ocorrido no município de Eldorado, localizado a 442 quilômetros da capital, Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada por volta das 23h50 para atender a uma denúncia de violência doméstica na Avenida Brasil. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o casal caído próximo ao portão do imóvel, rodeado por uma grande quantidade de sangue. Ambos já estavam sem vida.

O delegado responsável pelas investigações, Robilson Albertoni, detalhou a dinâmica da brutalidade, onde Valdecir foi até a residência da ex-companheira, efetuou dois disparos contra Vera Lúcia enquanto ela estava no quintal e, em seguida, disparou contra a própria cabeça.

Histórico de Violência

A investigação aponta que o relacionamento do ex-casal era marcado por conflitos. Vera e Valdecir estiveram juntos por 13 anos, mas estavam separados há 8.

“O relacionamento era bem conturbado e havia vários registros de violência doméstica”, afirmou o delegado Albertoni.

Vera Lúcia já havia, inclusive, solicitado medidas protetivas contra o agressor na tentativa de resguardar sua integridade física, o que não foi suficiente para impedir a ação do comerciante nesta noite.

Investigação

Equipes das polícias Civil e Militar, além da Perícia Técnica, estiveram no local para colher evidências. O caso foi classificado pelas autoridades como de “extrema brutalidade”, principalmente pelo impacto psicológico causado à filha do casal, que assistiu a toda a cena.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Eldorado para apurar se houve facilitação ou planejamento prévio por parte do autor. O estado de saúde e o acompanhamento da menor, principal testemunha do crime, não foram detalhados para preservar sua privacidade.

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