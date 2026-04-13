Semana começa com 1,4 mil vagas abertas em Campo Grande; maioria não exige experiência

A semana começa com boas oportunidades para quem busca emprego em Campo Grande. A Funsat disponibiliza, nesta segunda-feira (13), um total de 1.429 vagas de trabalho, distribuídas em 107 funções e com exigências variadas de escolaridade.

Entre os destaques, a função de operador de caixa lidera o número de oportunidades, com 370 postos abertos. Em seguida, aparecem auxiliar de limpeza (182), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62), auxiliar operacional de logística (50) e ajudante de carga e descarga de mercadorias (47).

No setor de comércio e alimentação, há vagas para atendente de lanchonete (20), auxiliar de cozinha (42), garçom (10), padeiro (11) e repositor de mercadorias (46). Já na área industrial, as oportunidades incluem auxiliar de linha de produção (26) e operador de processo de produção (14).

Um dos pontos de destaque é a grande oferta para quem busca o primeiro emprego. Das vagas disponíveis, 1.040 não exigem experiência prévia, com maior concentração nas funções de operador de caixa (368), auxiliar de limpeza (143) e atendente de lojas e mercados (62).

Também há espaço para inclusão no mercado de trabalho, com oito vagas destinadas a pessoas com deficiência, em cargos como auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção e porteiro. Além disso, 11 oportunidades são temporárias, principalmente para a função de garçom.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, entre 7h e 16h. É necessário manter o cadastro atualizado, o que também pode ser feito pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde é possível consultar vagas e contratos disponíveis.

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