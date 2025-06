Especialização para conservação formará 40 pessoas para promover proteção à biodiversidade do Pantanal e outros biomas

O processo seletivo para o curso de Especialização em Estratégias para Conservação da Natureza – 2023/2º Semestre, do campus Corumbá do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), realizado em parceria com o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) e o Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), está sendo finalizado, tanto para a matrícula de civis, como para integrantes de Polícias Militares do Brasil. A especialização é realizada na modalidade à distância em uma parte do programa e tem também uma disciplina obrigatória presencial na etapa final do curso.

Esse treinamento de alto nível busca fortalecer as medidas de conservação no país, gerando conhecimento técnico e científico para serem aplicados nos biomas Pantanal, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica e Pampa, tanto por meio de Polícias Militares Ambientais, como por professores dos ensinos Básico, Fundamental e Universitário, biólogos, médicos-veterinários, jornalistas e profissionais que atuam na área de conservação.

O Comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e presidente do Conselho Nacional dos Comandantes-gerais das Polícias Militares, Coronel Renato dos Anjos Garnes, reforça o impacto que a especialização gera para a proteção da natureza no Brasil. “Como único programa no Brasil há mais de 20 anos, tornou-se referência nacional pela excelência do corpo docente e principalmente pelos imprescindíveis parceiros e apoiadores. A participação e o envolvimento da Polícia Militar, através de suas Unidades de Policiamento Ambiental, é fundamental para consolidação da importância do papel das Polícias Militares na questão ambiental do País.”

Foram ofertadas 40 vagas, sendo 35 para Policiais Militares Ambientais de todo o país e 5 para o público em geral residente em Corumbá ou Ladário. Para o público geral, foi exigido diploma em Ciências Biológicas ou atuação comprovada na área ambiental. Ambas as seleções teve reserva de vagas para ações afirmativas. As cotas são destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI), e Pessoas com Deficiência (PCD).

O diretor presidente do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), Angelo Rabelo, que criou o programa educacional ainda na década de 1990, pontua que as mudanças climáticas e outros cenários, com as tecnologias podendo ser aliadas na conservação da biodiversidade, exigem uma qualificação constante para permitir que diálogo, recuperação e preservação possam estar andando juntos. “Essa especialização, que vem com uma equipe multidisciplinar para compor seu quadro de docentes, favorece para uma compreensão melhor sobre o planejamento e prevenção para favorecer a conservação da natureza. Temos desafios enormes para serem enfrentados, nos diferentes biomas do Brasil.”

A carga horária da especialização é de 400 horas, acrescidas de 60 horas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), organizado na modalidade de Educação à Distância (EaD), no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea), por meio da plataforma Moodle, além da disciplina presencial obrigatória, a ser realizada somente no próximo ano.

A duração do curso será de 18 a 24 meses, com a divulgação do resultado final e a primeira chamada sendo realizada em 11 de julho de 2025. O período de matrículas vai de 12 a 16 de julho, com o início das aulas marcado para 13 de agosto deste ano. A atual etapa de seleção da especialização pode ser consultada na página oficial do IFMS, neste link. Detalhes sobre o programa ainda podem ser consultados nesta página do IFMS.

Turma formada 2023-2024

Oficiais das Polícias Militares Ambientais de 17 estados, além do Distrito Federal e profissionais da área de conservação que atuam em Corumbá (MS) e Ladário (MS) realizaram a etapa de imersão pelo Pantanal, navegando ao longo do rio Paraguai por uma semana, dentro da pós-graduação em Estratégias de Conservação da Natureza, em novembro de 2024, finalizando a formação. Todos os alunos ainda precisaram realizar a entrega de uma proposta de trabalho de finalização do curso para ficar habilitado para receber o certificado.

Os representantes que participaram de uma programação intensa de palestras (21 a 28 de novembro de 2024) são do Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Roraima, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, Amazonas, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Ceará, Acre e Distrito Federal. Para ver fotos e saber mais sobre como foi a formação da turma mais recente da Pós-graduação em Estratégias de Conservação da Natureza, acesse esse link.

Sobre o IHP

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Fundado em 2002, em Corumbá (MS), atua na conservação e restauração do Pantanal e para a valorização da cultura pantaneira. Entre as atividades desenvolvidas pela instituição destacam-se a gestão de áreas protegidas, o desenvolvimento e apoio a pesquisas científicas e a promoção de diálogo entre os atores com interesse na área.

Entre as atividades desenvolvidas pela instituição destacam-se a gestão de áreas protegidas, o desenvolvimento e apoio a pesquisas científicas e a promoção de diálogo entre os atores com interesse na área. As ações prioritárias do IHP são feitas nos pilares para proteção da biodiversidade, mitigação das mudanças climáticas e atuação conjunta com comunidades tradicionais e de povos originários para apoiar o desenvolvimento sustentável.

O IHP também integra o Observatório Pantanal, o Observatório Rodovias Seguras, o GT de Coexistência Humano-Onça, os PANs Ariranha e Onça-pintada, além do Comitê Estadual do Fogo em Mato Grosso do Sul. Saiba mais em https://institutohomempantaneiro.org.br/