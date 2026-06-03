Corpus Christi altera funcionamento de serviços públicos em Campo Grande

O feriadão de Corpus Christi vai modificar o funcionamento de diversos serviços públicos municipais em Campo Grande. Na quinta-feira (4), feriado, e na sexta-feira (5), ponto facultativo, órgãos administrativos terão as atividades suspensas, enquanto serviços essenciais seguirão funcionando normalmente.

A prefeitura de Campo Grande informou o que abre e o que fecha durante o período. Confira!

Funcionam normalmente Saúde de urgência e emergência

– UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) – atendimento 24 horas;

– CRSs (Centros Regionais de Saúde) – atendimento 24 horas.

Segurança pública

– Serviços de segurança mantêm atendimento sem interrupções, com equipes de plantão atuarão durante todo o feriado.

Estarão fechados

– Central de Atendimento ao Cidadão (CAC);

– Unidades administrativas da Prefeitura de Campo Grande.

Educação

– Escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Saúde

– Consultas e atendimentos ambulatoriais agendados.

Emprego

– Fundação Social do Trabalho (Funsat).

Transporte coletivo

O transporte público terá operação especial durante o feriadão.

– Quinta-feira (4): circulação de ônibus com horários de sábado;

– Sexta-feira (5): operação especial, com ajustes na frota e manutenção das linhas que atendem os polos industriais da Capital.

A orientação da Prefeitura é que os moradores que precisem resolver questões presenciais junto aos órgãos municipais procurem atendimento até esta quarta-feira (3) ou aguardem a retomada dos serviços na próxima segunda-feira.

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