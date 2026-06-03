Homem é preso após violência doméstica com diversas vítimas no bairro Jardim América

Na noite desta terça-feira (2) um homem de 38 anos, foi preso investigado por crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher. A prisão ocorreu em uma academia localizada no bairro Jardim América, em Campo Grande.

De acordo com as informações divulgadas pela Policia Civil, o homem possui histórico de ocorrências envolvendo violência doméstica, com registros de ameaça, lesão corporal, vias de fato, injúria e descumprimento de decisão judicial.

As ocorrências envolvem diferentes vítimas e apontam condutas violentas no ambiente familiar. Após a prisão, o investigado foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

A ação integra a Operação Mulher Segura, iniciativa voltada ao fortalecimento das medidas de enfrentamento à violência contra a mulher e ao cumprimento de decisões judiciais destinadas à proteção das vítimas.

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