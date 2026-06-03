PRF apreende 583 quilos de drogas escondidos em carga de caminhão em Miranda

Foto: Divulgação
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A PRF  (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 550 quilos de skunk e 33 quilos de cocaína, nesta terça-feira (2). O caso aconteceu em Miranda, cidade distante 202 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações divulgadas, os agentes estavam realizando fiscalizações na BR-262, quando abordaram um caminhão. Durante entrevista com o condutor, os policiais notaram que o homem apresentava nervosismo ao ser questionado sobre a viagem.

Foi realizada uma vistoria na carga, onde as drogas foram encontradas. O motorista disse ter pego os ilícitos em Corumbá e que os levaria até Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Campo Grande.

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