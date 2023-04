Bonito tem mais de 75% dos hotéis reservados para feriado de Semana Santa

Expectativa é de recordes, após os resultados positivos consolidados nos primeiros meses do ano

A poucos dias da Sexta-Feira Santa e da Páscoa, celebradas nos dias 7 e 9 de abril, o turismo de Mato Grosso do Sul está otimista e, cidades como Bonito, considerada o maior ponto turístico do Estado, contém mais da metade das reservas de hotéis esgotadas para a Semana Santa. A informação foi confirmada pela Associação Bonitense de Hotelaria.

Mais turistas são esperados em Bonito na data, em comparação ao ano passado. Cerca de 75% dos hotéis do município já estão com reservas esgotadas para hospedagem, entre esta quinta-feira (6) e domingo (9), conforme a Sectur (Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio).

De acordo com a prefeitura do município, Bonito espera um grande público durante o período do feriado de Páscoa, contando com suporte do aeroporto de Bonito, com voos diários a partir de São Paulo.

Ao jornal O Estado, o balneário Praia da Figueira relatou já estar com as reservas quase lotadas. Operando normalmente, o lugar afirma estar animado para o feriado, após dias de chuvas. “As atrações turísticas funcionarão normalmente, pois, nesse período, as ocorrências de chuvas diminuem. O nosso rio já está limpando e, se não chover, mais uns dois dias e tudo estará 100%”, afirmou.

Para o hotel Cabanas, a Semana Santa gera um bom movimento, considerando que aumenta muito o volume de reservas na região, com antecedência. “Preparamos tudo para receber os turistas, e dar conta de tudo. A movimentação é grande, seja de grupo de amigos, famílias e até mesmo turistas de fora do Brasil”, detalhou.

Segundo o gerente operacional de um hotel localizado no Centro da cidade turística, Agenor Carneiro, este ano a maioria das reservas no local foram feitas por pessoas de fora de MS. “Isso foi algo que notamos este ano, que se destacou. Nos feriados prolongados, a procura maior costumava ser dos sul-mato-grossenses, mas não em 2023”, detalhou. Embora esperem alta, o empresariado e a Sectur não possuem estimativa de quantos turistas poderão ser recebidos, no feriado prolongado.

A grande procura é percebida pelas agências de turismo, também. A empresa Águas Turismo explicou que a procura por passeios na região de Bonito e Bodoquena está maior do que no mês de fevereiro, época de carnaval. Além disso, turistas buscam reservar atividades com maior antecedência, para garantir disponibilidade. “Os principais passeios consistem em balneários, flutuação na Gruta do Lago Azul e atividades na natureza, são os nossos mais disputados.”

Ponto facultativo

Para quem deseja se programar para o feriado de sexta-feira (7), é importante ficar atento, para quais locais da Capital devem ou não abrir, nesse dia. Os órgãos do governo do Estado, Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa decretaram ponto facultativo desde quinta-feira (6), e as atividades devem voltar na segunda-feira (10).

A situação se repete nos órgãos municipais. Contudo, os serviços essenciais e unidades de saúde funcionarão. Para quem deseja garantir imunização, haverá plantão de vacinação nos postos UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto, USF Moreninhas, USF São Francisco, USF Silvia Regina, USF Noroeste e USF Batistão.

