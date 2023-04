Secretário da juventude da Capital é exonerado 

Demissões e remanejamentos voltam a acontecer na prefeitura da Capital, desta vez o exonerado foi o secretário de Juventude conhecido como “Leinha”.

Wilton Celeste Candelório, matrícula n. 419062/02, do cargo de Secretário Municipal da Juventude, símbolo AGP-1, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, escolhido pela prefeita Adriane lopes ( Patriota), teve sua exoneração com efeito a partir da data de publicação emitida ontem (4), no Diário Oficial.

O rapaz atuava à frente de projetos sociais voltados para a população mais vulnerável e em defesa dos direitos e garantias da comunidade em geral, principalmente da juventude. Também foi líder juvenil da comunidade evangélica.

Quem fica responsável pela pasta até que outro titular seja nomeado é a secretária-adjunta Michele dos Santos Ferreira. Não foi divulgado o motivo da exoneração.

