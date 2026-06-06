SAS promove inclusão digital para fortalecer autonomia da população idosa

Com a tecnologia cada vez mais presente no dia a dia, muitos idosos ainda enfrentam dificuldades para utilizar celulares, aplicativos e computadores. Para ajudar esse público a ganhar mais autonomia e segurança no ambiente digital, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Convivência do Idoso (CCI’s), oferece oficinas gratuitas de inclusão e letramento digital em Campo Grande.

As atividades atendem uma demanda dos próprios usuários e abordam desde funções básicas dos aparelhos até o uso de aplicativos, redes sociais e ferramentas de localização, além de orientações para prevenir golpes virtuais.

No CCI Piratininga, a ação é realizada em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio do projeto Universidade da Maturidade. Segundo a coordenadora da unidade, Rosenir Aparecida da Silva, a iniciativa surgiu a partir do interesse dos idosos em aprender a utilizar melhor os recursos tecnológicos.

“Aproveitamos a oportunidade com a UEMS para que os idosos tenham conhecimentos e habilidades para usar mais o celular com autonomia e segurança”, afirma.

A usuária Joana de Souza conta que as aulas ajudaram a esclarecer dúvidas sobre o uso do celular. “Eu não sabia usar todas as funcionalidades do WhatsApp e entendi tudo. Só não ensinaram a mexer em aplicativos de compras para evitar prejuízos para a gente”, brinca.

No CRAS Canguru, a coordenadora Marcia da Silva destaca que a inclusão digital é uma ferramenta importante para a independência dos idosos.

“Hoje em dia é importante aprender a utilizar essas ferramentas e aplicativos porque vivemos em um mundo tecnológico e nem sempre os idosos têm alguém próximo para auxiliar”, explica.

Além do aprendizado, as oficinas fortalecem a convivência entre os participantes. A usuária Ana Borges, que já possui mais familiaridade com a tecnologia, utiliza o Google e ferramentas de Inteligência Artificial para pesquisas e também auxilia os colegas durante as atividades.

“Para mim é importante participar dessas atividades em grupo porque também posso ajudar meus colegas”, diz.

No CCI Vovó Ziza, o curso de inclusão digital foi desenvolvido pelo professor Henrique Aragão com o objetivo de tornar a tecnologia mais acessível aos idosos.

“Sentimos a necessidade real de acolher e capacitar esse público, reduzindo o isolamento social e promovendo a autonomia”, destaca.

As aulas incluem temas como comunicação segura, uso de redes sociais e aplicativos de música, ampliando o acesso dos idosos à informação, ao entretenimento e ao convívio social.

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