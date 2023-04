Consulta pública aberta para concessão da Malha Oeste

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) abriu, nesta segunda-feira (10), consulta pública para receber contribuições para o projeto de concessão da Malha Oeste, ferrovia que vai ligar Mato Grosso do Sul a São Paulo.

A consulta ficará disponível ao público até às 18h, de 25 de maio. Os interessados podem dar as opiniões através deste link, clique aqui.

A ideia da ANTT é coletar sugestões e contribuições que vão compor o edital e contrato dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. A extensão do trecho será de mais de 1,6 mil km, de Mairique (SP) a Corumbá (MS).

A ANTT aprovou a realização de duas audiências públicas sobre a relicitação da Malha Oeste. Segundo o aviso, as sessões públicas serão realizadas no dia 26 de abril, em Campo Grande, e no dia 3 de maio, em Brasília. O período para envio de contribuições será aberto em 10 de abril e seguirá até 17h (horário de MS) do dia 25 de maio de 2023.

A Malha Oeste

A Malha Oeste tem extensão total de 1.973 quilômetros. Porém, conforme os estudos, foi definido o cenário de relicitação sem a reativação do ramal de Ponta Porã, por isso o trecho que será relicitado totaliza 1.625,30 km.

A ferrovia conecta-se a Bolívia, aos portos de Ladário e Porto Esperança, em Mato Grosso do Sul, ao Porto de Santos, em São Paulo, e ao Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Atualmente é controlada pela Rumo Malha Oeste, que também detém as concessões das Malhas Paulista, Norte, Central e Sul.

