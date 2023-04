Rudi Fiorese após dois meses demitido retorna, mas agora ao Governo

No Diário Oficial eletrônico desta segunda-feira (10), o nome de Rudi Fiorese, antigo conhecido do Paço Municipal aprece como nomeado desde o dia 01 de abril para a parta da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul).

Com cargo Comissionado com direito a 100% de gratificação e lotado com salário de R$7 mil reais retorna a administração da Capital.

Rudi estava na prefeitura desde 2017 e foi demitido no começo de janeiro pela prefeita Adriane Lopes.

Antes de ingressar no time de aliados de Marquinhos Trad ( PSD), Fiorese tinha uma carreira consolidada na iniciativa privada, com duas empresas registradas em seu nome em Três Lagoas, a 338 km de Campo Grande, onde fez obras importantes, como o aeroporto local e agora ocupará um cargo no governo de Riedel.

