PMA aplicou R$38.414 reais em multas em pescaria irregular

A PMA (Policia militar Ambiental), no último feriado capturou pescadores irregulares que haviam pescado 36kg de pintados e caçado dois Mutuns ( aves típicas do cerrado).

A Operação Semana Santa terminou com apreensão de 360 kg de pescado e de duas aves em extinção (mutuns macho e fêmea); e de 37 redes; 20 cordas de espinheis, cada uma com média de 20 anzóis, o que perfaz 400 anzóis armados; espingarda; cinco embarcações e cinco motores de popa, além de uma lancha com motor. Nove pessoas foram autuadas, 8 presas e um adolescente apreendido, e R$ 38.414,00 aplicados em multas.

Cerca de 310 policiais estiveram em ação do dia 05 a esta segunda-feira (10), durante a Operação. Armas foram capturadas além das aves e dos peixes.

