Confira a agenda esportiva de Três Lagoas neste fim de semana

Fim de semana terá muita programação esportiva em Três Lagoas. Confiras as modalidades, dias e horários e se prame para prestigiar ou participar.

Campeonato municipal de categoria de base sub 11 e 15

O campeonato municipal das categorias de base voltam depois do retorno das aulas com jogos decisivos que vão definir os campeões. No sábado e domingo, 24 e 25 de fevereiro são disputadas as semifinais no Estádio Benedito Soares da Mota “Madrugadão”, localizado na Rua Augusto Corrêa da Costa s/n, Bairro Jardim Alvorada.

Dia 24/02 – (sábado)

SUB – 11

15h10 – EF Pedrinho X EF Meninos do Bela Vista B

15h50 – EF Meninos do Bela Vista A X Ser Arapuá

Dia 25/02 (Domingo)

SUB – 15

07h30 – PSFSA 3TLCA/MS. Brasil A X MC Recanto Do Galo

08h40 – EF Marrom X EF Meninos do Bela Vista

COPA DAS COMUNIDADES

A 5ª Copa das Comunidades acontece neste domingo, 25 de fevereiro, os times disputam a 2ª fase classificatória do campeonato. Veja os confrontos e locais:

Campo Vila Piloto

08h – COSTA DO MARFIM X JARDIM PRIMAVERA FC

09h – UNIDOS DA VILA PILOTO X BOCA JÚNIOR FC

Campo Arena Botafogo

7h40 – VIDRAÇARIA MARROM X LENDÁRIOS FC

8h40 – AE UNIÃO SÃO JOÃO X MAC ARENA

9h40 – EC BAHIA – BTL X UNIDOS DO SAMBA

Campo Paranapungá

07h40 – LÁ QUEBRADA/PARANAPUNGÁ X PIONONENSE

8h40 – EC FLAMENGO X NOVO HORIZONTE FC

9h40 – RED BULL FC X MANTOVANI FC

Campo Novo Ipanema

07h40 – RM – MONTANINI X ALFA E ÔMEGA

8h40 – EF IPANEMA X RIVER FC

Campo Poeirão NOB

07h40 – RENYER SOM X BARBEARIA DO NEGUEBA

08h40 – ASSOC. POEIRÃO X UNIDOS DO MORRO

09h40 – DVM / AMIGOS FC X OS CACHAÇOS

Campo Jupiá

07h40 – SAMPAIO CORRÊA FC X MERCADO NOSSA CASA FC /COMERCIAL EC

08h40 – PRAINHA EC X GRÊMIO SÓ AMIGOS

09h40 – FUT RESENHA X KIOSKE CENTRAL

Campo Arena dos Atletas

07h40 – BANDEIRANTES FC X OS BRUXOS DA BOLA

08h40 – ASSOC. AMIGOS DOS ATLETAS / STA. TEREZINHA X ROSADINHA EC

9h40 – UNIÃO BOA VISTA EC X ARAPUÁ JÚNIOR

Campo Vila Maria

7h40 – TRESLAGOENSE FC X ASSOC. DOS BAIANOS A

8h40 – EC VILA REAL X CAVAQUINHO

9h40 – UNIÃO METODISTA X ASSOC. DOS BAIANOS B

Campo Aden Noroeste

07h40 – ASSOCIAÇÃO MÉDICA X BELA VISTA EC

8h40 – AA ACAJUTEL X BLESSED

9h40 – UNIÃO DESPORTIVO WITTER X BELA VISTA EC B

