MS recebe alerta de chuvas intensas e temperaturas podem ultrapassar 35°C

A previsão do tempo para o final de semana em Mato Grosso do Sul deve ter sol e variação de nebulosidade devido a atuação de uma alta pressão atmosférica em médios e altos níveis da atmosfera. Porém, devido a combinação de outros fatores meteorológicos, podem ocorrer pancadas de chuvas e, de forma mais pontual, chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque nas regiões norte, central, oeste e pantaneira.

Em relação às temperaturas, estarão em gradativa elevação entre o final de semana e a próxima semana, podendo ultrapassar os 35°C, principalmente na região do bolsão. Nas regiões sul e leste são previstas temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas de até 35°C nas regiões sul e leste.

Para as regiões sudoeste, norte e pantaneira, mínimas entre 22-25°C e máximas de até 33°C. Para a região do bolsão esperam-se mínimas entre 24-25°C e máximas de até 36°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 30-31°C. Os ventos atuam entre o quadrante norte e leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de chuvas intensas para MS, a partir da tarde desta sexta-feira (23). O primeiro, de classificação laranja, é para o norte de MS que pode receber chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).

O segundo alerta é menos intenso e de classificação amarela, ou seja, com menos riscos. Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h) podem chegar nos pantanais Sul Mato-grossense, Sudoeste e Centro Norte de Mato Grosso do Sul. Ambos os alertas duram até 10h, de sábado (24), podendo ser renovado.

Com informações Cemtec-MS