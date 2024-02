Campeãs mundiais e vice-campeã olímpica de ginástica rítmica, gêmeas Averinas anunciam aposentadoria

Em uma despedida emocionante e repleta de conquistas, as campeãs mundiais de ginástica rítmica, Dina e Arina Averina, ambas com 24 anos, encerraram suas carreiras esportivas, deixando um legado impressionante no cenário internacional da modalidade. O anúncio veio por meio de uma publicação no Instagram, onde as irmãs agradecem toda a equipe técnica e esportiva durante todo o trajeto das atletas.

“Muito obrigada a todos os profissionais e a Federação de Ginástica Rítmica (FIG). Obrigado a todos os juízes que nos julgaram nossas séries e nos avaliaram tão restritamente”

Com mais de 60 medalhas de diversas denominações em Campeonatos Mundiais e Europeus, as irmãs Averina se destacaram como as melhores ginastas de sua geração, sempre revesando na prata e no ouro, conquistando admiradores em todo o mundo. A trajetória das duas atletas foi marcada por performances talentosas, dedicação incansável e uma impressionante habilidade de encantar o público.

Após a polêmica da medalha de prata nas olimpíadas de Tóquio para Dina, onde a Rússia deixou de ser campeã olímpica após 17 anos e 5 olimpíadas, Dina e Arina fizeram questão de serem campeãs absolutas no mundial de 2020. Elas levaram todos os ouros e pratas da competição, perdendo apenas o pódio mais alto na fita para Alina Harnasko da Bielorrússia.

Em 2014, as irmãs Averina conquistaram seus primeiros títulos individuais. Dina foi campeã no Campeonato de Moscou, enquanto Arina trouxe para casa a medalha de ouro no Grande Prêmio Holon, ambos marcos significativos em suas promissoras carreiras na ginástica rítmica. Três anos depois, em 2017, ambas as talentosas ginastas alcançaram o ponto mais alto do pódio no Campeonato Mundial, cada uma em disciplinas diferentes, consolidando assim sua presença destacada no cenário internacional da modalidade.

Dina e Arina Averina se tornaram verdadeiras mestres da ginástica rítmica, sendo Dina a atual vice-campeã olímpica em Tóquio 2020, elevando o esporte a patamares ainda mais altos. Seu legado inclui conquistas em diversas categorias e uma participação notável nos maiores palcos esportivos do mundo.

Ao longo de suas carreiras, as irmãs russas cativaram não apenas pelos resultados excepcionais, mas também pela graça e elegância em cada apresentação. Seus movimentos precisos, coreografias impecáveis e a expressividade única fizeram delas referências na ginástica rítmica contemporânea.

A despedida das irmãs Averina do cenário esportivo deixa saudades, mas também abre espaço para a celebração de uma carreira notável. Desejamos a Dina e Arina Averina todo o sucesso em seus futuros empreendimentos e que continuem inspirando gerações de atletas ao redor do mundo.

