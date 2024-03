Leilão eletrônico de veículos e maquinários está acontecendo em Três Lagoas

Um Leilão Eletrônico de veículos e maquinários na modalidade maior lance está aconteendo na cidade de Trêss Lagoas, localizada há km de Campo Grande.

O regulamento e informações que norteiam o leilão estão dispostas no Edital nº 001/2024, vinculado ao Processo Licitatório nº 319/2023. O edital foi publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL).

A abertura dos lances começou às 14h do dia 12, horário de Mato Grosso do Sul. Os interessados podem fazewr lances até às 14h do dia 09 de abril. O leilão dos itens considerados inservíveis para a Administração Municipal será realizado através do portal eletrônico www.casadeleiloes.com.br.

Para acessar o edital na forma por meio digital, baixá-los via internet, basta acessar os sites: www.treslagoas.ms.gov.br.

Também é possível ter acesso ao Edital, pelo no protocolo da Diretoria de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (SEFIRC), localizada na Avenida Rosario Congro com o Antonio Trajano, no Centro. Ou no escritório da Casa de Leilões, situado na Rua Jaboatão, 271, Silvia Regina, Campo Grande/MS. Também é possível obtê-lo através do site da Prefeitura e da Casa de Leilões.

