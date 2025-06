Comitiva de MS chega em segurança após missão interrompida em Israel

Após dias de tensão no Oriente Médio, secretários retornaram a Campo Grande e optaram por reencontrar a família em privado, sem recepção da imprensa no aeroporto

Depois de dias marcados por incertezas e tensão no Oriente Médio, os três representantes de Mato Grosso do Sul que estavam em missão oficial em Israel chegaram em segurança a Campo Grande na tarde de ontem (20). O grupo, que integrou a segunda leva de brasileiros repatriados, optou por não receber a imprensa no Aeroporto Internacional da Capital. O motivo: o desejo de reencontrar suas famílias longe dos holofotes.

“Já estamos em Campo Grande e queremos rapidamente rever nossas famílias. Nossa prioridade nesse momento são nossas famílias”, disse o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo Senna, em resposta ao jornal O Estado, logo após o desembarque.

Além de Senna, retornaram a Mato Grosso do Sul a secretária-adjunta de Saúde, Christinne Cavalheiro Maymone, e o coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde, Marcos Espíndola. O trio embarcou de volta ao Brasil na quinta-feira (19), após o agravamento do conflito entre Israel e Irã interromper as atividades da comitiva.

“Agora posso dizer que a segurança é total. Definitivamente, fim do pesadelo, graças a Deus”, relatou Senna em vídeo gravado durante conexão na Jordânia. Em outra mensagem, Christinne também expressou alívio: “Voltando hoje. Conto com suas orações para dar tudo certo. Quando chegar, quero encontrar minha família e colocar os sentimentos em dia.”

Missão interrompida pela guerra

Os secretários cumpriam agenda oficial até o dia 14 de junho, como parte de uma missão organizada pelo Consórcio Brasil Central e apoiada pela Embaixada de Israel no Brasil. A programação incluía reuniões com autoridades locais — como o presidente de Israel, Isaac Herzog — e visitas técnicas nas áreas de saúde, tecnologia, segurança pública, agricultura e desenvolvimento social.

A escalada do conflito na região, no entanto, exigiu uma mobilização urgente para garantir o retorno dos brasileiros. A retirada foi articulada pela CRE (Comissão de Relações Exteriores) do Senado Federal, presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que acompanhou pessoalmente a chegada dos repatriados ao Brasil.

O grupo de 13 pessoas, entre elas os três sul-mato-grossenses, retornou em voo comercial, já que o espaço aéreo israelense segue fechado. Além de MS, havia representantes do Distrito Federal, Goiás, Rondônia e de outras esferas do poder público brasileiro.

Solidariedade e logística

Durante os dias de incerteza, as autoridades brasileiras seguiram orientação do Itamaraty e contaram com apoio logístico do governo israelense para atravessar fronteiras terrestres e embarcar em segurança a partir da Jordânia. “Seguimos mobilizados para que todos voltem para casa em segurança. A chegada de cada grupo é um alívio, mas o nosso compromisso só termina quando todos estiverem bem”, declarou o senador Nelsinho Trad.

O Ministério das Relações Exteriores mantém o alerta consular para os brasileiros que ainda estão em Israel, recomendando que permaneçam em segurança e preencham o formulário de intenção de saída caso surjam novas oportunidades de repatriação.

Reencontro silencioso

A chegada discreta dos secretários de Mato Grosso do Sul ao Aeroporto Internacional de Campo Grande selou o fim de um dos episódios mais tensos vividos por autoridades do Estado em missão internacional. Cansados emocionalmente e com saudade da família, decidiram que o reencontro com filhos, companheiros e pais falaria mais alto do que qualquer coletiva de imprensa.

“O sentimento é de gratidão, mas também de cansaço e urgência de voltar para casa, abraçar quem a gente ama”, resumiu, em reserva, um dos integrantes da comitiva.

Agora, com os pés novamente em solo sul-mato-grossense, os secretários retomam suas rotinas e responsabilidades.

