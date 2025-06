“Fim do pesadelo”: secretários de Mato Grosso do Sul deixam Israel e retornam ao Brasil em segurança

Após momentos de tensão em meio à escalada do conflito entre Israel e Irã, três secretários do Governo de Mato Grosso do Sul que estavam em missão oficial no país do Oriente Médio embarcaram de volta ao Brasil nessa quinta-feira (19), aliviados com o desfecho seguro da viagem.

“Agora posso dizer que a segurança é total. Definitivamente, fim do pesadelo, graças a Deus”, disse o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ricardo José Senna, em vídeo publicado ainda durante a conexão na Jordânia. Ele é um dos três representantes sul-mato-grossenses que compõem a segunda leva de brasileiros repatriados, totalizando 13 pessoas que retornam em voo comercial, já que o espaço aéreo israelense permanece fechado. Clique na imagem abaixo e assista o vídeo completo!

Além de Senna, também retornam à Capital a secretária-adjunta de Saúde, Christinne Cavalheiro Maymone Gonçalves, e o coordenador de Tecnologia da Informação da SES, Marcos Espíndola de Freitas. Mais cedo, Christinne também compartilhou mensagem de alívio: “Voltando hoje. Conto com suas orações para dar tudo certo. Quando chegar, quero encontrar minha família e colocar os sentimentos em dia.”

Missão oficial interrompida pela guerra

O grupo cumpria agenda oficial até o dia 14 de junho, organizada pelo Consórcio Brasil Central, a convite do governo israelense, com apoio da Embaixada de Israel no Brasil. Durante a missão, os secretários participaram de reuniões com autoridades locais, incluindo o presidente de Israel, Isaac Herzog, e realizaram visitas técnicas nas áreas de segurança pública, saúde, tecnologia, agricultura e desenvolvimento social.

No entanto, a programação foi interrompida devido ao agravamento do conflito regional. A retirada dos brasileiros foi intermediada pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Federal, presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que atuou para garantir a segurança do grupo.

Além dos três representantes de Mato Grosso do Sul, outras dez autoridades brasileiras estavam no voo de retorno, entre elas:

– Marcos José Rocha dos Santos – Governador de Rondônia

– Ana Paula Soares Marra – Secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal

– Thiago Frederico de Souza Costa – Secretário-executivo de Políticas de Segurança Pública do DF

– Rafael Borges Bueno – Secretário de Agricultura do DF

– Pedro Leonardo de Paula Rezende – Secretário de Agricultura de Goiás

– Augusto Leonel de Souza Marques – Secretário de Integração de Rondônia

– Valdemir Carlos de Góes – Chefe da Casa Militar de Rondônia

– Maricleide Lima da Fonseca – Chefe de Agenda do Governador de Rondônia

– Rute Carvalho Silva Pedrosa – Chefe de Gabinete do Governador de Rondônia

– Renan Fernandes Barreto – Chefe de Mídias do Governador de Rondônia

Ao todo, 25 brasileiros em missão oficial ficaram temporariamente retidos na região. O grupo se dividiu em duas partes, com 12 já tendo retornado e 13 embarcando nesta nova etapa, encerrando, com segurança, um dos episódios mais tensos enfrentados por autoridades brasileiras em missão internacional nos últimos anos.

