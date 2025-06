Primeiro dia de inverno será de sol e variação de temperaturas no MS neste sábado

Dia começa com friozinho em algumas regiões, mas à tarde esquenta e o tempo segue firme em todo o Estado

O inverno começa oficialmente e já dá as caras em Mato Grosso do Sul neste sábado (21). O dia deve ser de tempo firme, com sol e poucas nuvens em todas as regiões do Estado. As temperaturas ficam mais baixas nas primeiras horas do dia, mas sobem rapidamente no período da tarde.

Na região sul, o frio é mais intenso. Ponta Porã e Dourados amanhecem com termômetros na casa dos 13°C a 15°C. A máxima, no entanto, não sobe muito, ficando entre 20°C e 21°C. Nessas cidades, a umidade relativa do ar se mantém mais alta, chegando a 100% nas primeiras horas do dia, com névoa úmida pela manhã.

Já em Campo Grande, o sábado começa com 15°C e atinge 30°C no período da tarde. O tempo também segue estável, com umidade oscilando entre 100% pela manhã e até 30% nas horas mais quentes.

No Pantanal, Ladário e Corumbá registram mínima de 16°C e máxima de 28°C. As condições são parecidas em Pedro Gomes, onde o friozinho da manhã é de 17°C e a máxima chega aos 33°C — uma das mais altas do Estado.

Ao longo do dia, o predomínio é de céu limpo, com ventos fracos variando de sul para nordeste, sem previsão de chuva. A combinação de temperaturas mais elevadas à tarde e baixa umidade deve exigir atenção com hidratação e cuidados com a saúde, já que os índices podem chegar aos 30% em algumas regiões.

