Homem de 19 anos é preso por estupro de vulnerável na Capital

Na ultima seginda-feira (15) a (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) prendeu em flagrante um homem de 19 anos que foi acusado de ter relações sexuais com uma adolescente de 13 anos. Segundo a mãe da vítima, a menina teria desaparecido de casa há três dias, razão pela qual sua mãe notificou a polícia civil.

A Polícia Civil, por meio da 5ª Delegacia de Campo Grande, conduziu diligências eficientes após o registro de um boletim de ocorrência. As investigações, embasadas nas informações fornecidas pela mãe da vítima, resultaram na localização da adolescente no interior de uma residência no bairro Jardim Parati. No local, os policiais encontraram a jovem na companhia de um homem de 19 anos.

Ambos foram encaminhados à DEPCA, onde se apurou que a adolescente havia conhecido o indivíduo através da rede social Facebook aproximadamente há um mês. Ele a convidou para passar alguns dias em sua residência, o que culminou na fuga da adolescente de sua casa.

Apesar de ambos negarem ter mantido relação sexual, confessaram ter “dormido juntos” e se beijado nas noites em que a adolescente esteve na casa do homem. As declarações foram divergentes da posição da mãe da jovem, que expressou desconfiança sobre a possibilidade de não ter havido relações sexuais, motivando a solicitação de um exame de corpo de delito para verificar possíveis vestígios de conjunção carnal.

Após as investigações iniciais, o delegado plantonista autuou o conduzido, pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal. A polícia civil alerta que a prática de atos libidinosos com pessoas menores de 14 anos é crime, independentemente do seu consentimento.

Com informações da Depac