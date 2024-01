 75ª edição do Emmy Awards termina com ‘Succession’ e ‘The Bear’ sendo os grandes vencedores da noite

A 75ª edição do Emmy Awards de 2023, realizada na última segunda-feira (15), foi marcada por um recorde de representatividade entre os vencedores, que igualou a edição de 1991. A premiação foi adiada para janeiro de 2024 devido à greve de roteiristas e dos atores, que impediam os membros da indústria cinematográfica de divulgarem suas obras.

É provável que a “Television Academy” realize a edição de 2024 ainda este ano em setembro, data que ocorre a premiação anualmente. A informação ainda não foi confirmada, mas como fim da greve dos roteiristas e dos atores, a anuidade da cerimônia volte a data usual.

Os grandes campeões da noite foram as séries “O Urso” e “Succession”, levando para casa 4 categorias que estavam concorrendo, sendo elas de comédia e drama, respectivamente.

A minissérie “Treta” também se destacou com 3 prêmios, ganhando a categoria principal de melhor Minissérie ou Antologia na premiação.

Considerando os prêmios das categorias técnicas (Creative Emmys), “O Urso” foi a produção mais premiada em 2023 pelo Emmy, acumulando 10 estatuetas. “The Last of Us” e “Treta” seguiram de perto, cada uma com 8 prêmios, enquanto “Succession” encerrou sua trajetória com 6 vitórias.

Representatividade

A cerimônia premiou 5 dos 12 prêmios de atuação para atores não brancos, atingindo um marco histórico.

Pela primeira vez na história do Emmy, os prêmios de Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante de Comédia foram conquistados por atrizes negras na mesma cerimônia. Quinta Brunson se destacou como a segunda mulher negra a ganhar o prêmio principal de comédia em 42 anos de premiação. Ali Wong fez história ao se tornar a primeira mulher asiática a receber um Emmy na categoria de Melhor Atriz em Minissérie ou Antologia.

A premiação contou também com a homenagem dos atores e atrizes que faleceram ao longo do ano de 2023 com a música “I’ll Be There for You” da banda The Rembrandts. Conhecida por ser o tema de abertura da série de comédia “Friends“, o ator Matthew Perry foi um dos homenageados, devido a sua morte no final de 2023.

Confira o vídeo:

Ontem no Emmy Awards, ouve uma homenagem aos profissionais das mais diversas áreas que faleceram no ano de 2023. Ao final, cantaram i’ll be there for you, e a foto do Matthew Perry apareceu, encerrando assim os homenageados que partiram 🥺🤧🤍 #Emmyspic.twitter.com/WxhNH0rum8 — friends disse (@dissefriends) January 16, 2024

Confira os vencedores nas principais categorias:

Melhor Série de Drama:

– Andor (Disney+)

– Better Call Saul (AMC)

– The Crown (Netflix)

– A Casa do Dragão (HBO/Max)

– The Last of Us (HBO/Max)

– Succession (HBO/Max) – VENCEDORA

– The White Lotus (HBO/Max)

– Yellowjackets (Showtime)

Melhor Ator em Série de Drama:

– Jeff Bridges (The Old Man)

– Brian Cox (Succession)

– Kieran Culkin (Succession) – VENCEDOR

– Bob Odenkirk (Better Call Saul)

– Pedro Pascal (The Last of Us)

– Jeremy Strong (Succession)

Melhor Atriz em Série de Drama:

– Sharon Horgan (Mal de Família)

– Melanie Lynskey (Yellowjackets)

– Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

– Bella Ramsey (The Last of Us)

– Keri Russell (A Diplomata)

– Sarah Snook (Succession) – VENCEDORA

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama:

– F. Murray Abraham (The White Lotus)

– Nicholas Braun (Succession)

– Michael Imperioli (The White Lotus)

– Theo James (The White Lotus)

– Matthew Macfadyen (Succession) – VENCEDOR

– Alan Ruck (Succession)

– Will Sharpe (The White Lotus)

– Alexander Skarsgård (Succession)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama:

– Jennifer Coolidge (The White Lotus) – VENCEDORA

– Elizabeth Debicki (The Crown)

– Meghann Fahy (The White Lotus)

– Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

– Aubrey Plaza (The White Lotus)

– Rhea Seehorn (Better Call Saul)

– J. Smith-Cameron (Succession)

– Simona Tabasco (The White Lotus)

Melhor Série de Comédia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO/Max)

O Urso (FX) – VENCEDORA

Jury Duty (Freevee)

Maravilhosa Sra. Maisel (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Wandinha (Netflix)

Melhor Atriz em Série de Comédia

Christina Applegate (Disque Amiga Para Matar)

Rachel Brosnahan (Maravilhosa Sra. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary) – VENCEDORA

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wandinha)

Melhor Ator em Série de Comédia

Bill Hader (Barry)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Falando a Real)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (O Urso) – VENCEDOR

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

Anthony Carrigan (Barry)

Phil Dunster (Ted Lasso)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrach (O Urso) – VENCEDOR

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

Alex Borstein (Maravilhosa Sra. Maisel)

Ayo Edebiri (O Urso) – VENCEDORA

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Jessica Williams (Falando a Real)

Melhor Minissérie ou Antologia

Treta (Netflix) – VENCEDORA

Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

A Nova Vida de Toby (FX)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Melhor Atriz em Minissérie ou Antologia

Lizzy Caplan (A Nova Vida de Toby)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Enxame)

Kathryn Hahn (As Pequenas Coisas da Vida)

Riley Keough (Daisy Jones & the Six)

Ali Wong (Treta) – VENCEDORA

Melhor Ator em Minissérie ou Antologia

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Bem-Vindos ao Clube da Sedução)

Evan Peters (Dahmer: Um Canibal Americano)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Treta) – VENCEDOR

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Antologia

Murray Bartlett (Bem-Vindos ao Clube da Sedução)

Paul Walter Hauser (Black Bird) – VENCEDOR

Richard Jenkins (Dahmer: Um Canibal Americano)

Joseph Lee (Treta)

Ray Liotta (Black Bird)

Young Mazino (Treta)

Jesse Plemons (Amor & Morte)

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Antologia

Annaleigh Ashford (Bem-Vindos ao Clube da Sedução)

Maria Bello (Treta)

Claire Danes (A Nova Vida de Toby)

Juliette Lewis (Bem-Vindos ao Clube da Sedução)

Camila Morrone (Daisy Jones & The Six)

Niecy Nash-Betts (Dahmer: Um Canibal Americano) – VENCEDORA

Merritt Wever (As Pequenas Coisas da Vida)

Melhor Talk Show

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central) – VENCEDOR

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

The Problem With Jon Stewart (Apple TV+)

Melhor Reality

The Amazing Race (CBS)

RuPaul’s Drag Race (VH1) – VENCEDOR

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Melhor Animação

Bob’s Burgers (Fox)

Entergalactic (Netflix)

Genndy Tartakovsky’s Primal (Adult Swim)

Rick And Morty (Adult Swim)

The Simpsons (Fox) – VENCEDOR

A noite foi repleta de emoções, marcando não apenas uma celebração do talento artístico, mas também um avanço significativo em direção à diversidade e inclusão no mundo do entretenimento.

