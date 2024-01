Aberta consulta pública sobre o transporte coletivo de Três Lagoas; Saiba como participar

A População de Três Lagoas pode participar da consulta pública sobre a concessão dos serviços do sistema do transporte coletivo da cidade.

O objetivo é ouvir sugestões e contribuições para a elaboração do edital iniciativa do edital destinado à nova licitação da concessão.Para participar basta acessar esse link e deixar sua opinião.

O prazo para responder vai até 16 de fevereiro de 2024. A SEINTRA, responsável pela iniciativa, utilizará as contribuições recebidas para aprimorar os padrões de qualidade e eficiência dos serviços.

O atual sistema de transporte público coletivo é de responsabilidade do município, mas a intenção é passar esses serviços a terceiros mediante concessão.

