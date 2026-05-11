Com frio intenso, MS investiga três mortes por hipotermia

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desse domingo (10), às margens da BR-163 em Dourados. Inicialmente, a suspeita é de que a vítima tenha morrido por hipotermia. Com isso, este é o 3º caso registrado em Mato Grosso do Sul em meio à madrugada de frio intenso.

Segundo informações apuradas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), o corpo foi localizado por volta das 7h20, no km 260 da rodovia. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da concessionária Motiva estiveram no local para constatar o óbito.

De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Dourados registrou temperatura mínima de 5,2°C durante a madrugada de ontem. A sensação térmica chegou a 1,8°C, influenciada pela alta umidade e pelos ventos na região.

Outros dois casos

Campo Grande já havia registrado duas mortes com suspeita de hipotermia, também no domingo. O primeiro caso aconteceu durante a madrugada, na Rua Fuad Gelelaite, no Sírio Libanês, onde um idoso foi encontrado morto ao lado de uma unidade de saúde.

Já a segunda vítima foi localizada por volta das 6h, caída na calçada em frente a um bar na Rua Pará, no Bairro São Jorge da Lagoa. A principal hipótese é de que os homens tenham morrido em decorrência do frio intenso.

Nos três casos, as vítimas não apresentavam sinais aparentes de violência, o que reforça a suspeita inicial de mortes relacionadas às baixas temperaturas registradas no Estado.

As circunstâncias das mortes serão investigadas pelas autoridades.

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