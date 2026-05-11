Do corpo à voz: livro propõe nova forma de ensinar canto coral nas escolas

Obra desenvolvida a partir de pesquisa acadêmica integra movimento e expressão corporal à preparação vocal de crianças

Tenho buscado, ao longo da minha trajetória como professor e pesquisador, compreender de que maneira o canto coral pode ir além da prática musical tradicional se tornar uma experiência mais ampla de aprendizagem nas aulas de Arte. Foi a partir dessa inquietação que desenvolvi uma sequência didática voltada à preparação vocal do coro infantil, integrando movimento, expressão corporal e consciência vocal.

Essa proposta agora ganha forma de livro, com lançamento previsto para a primeira quinzena de maio de 2026. Intitulada Possibilidades de Movimento e Expressão Corporal na Preparação Vocal do Coro Infantil – Sequência Didática, a obra é de minha autoria em parceria com a prof.ª Drª Ana Lúcia Iara Gaborim Moreira, e resulta da minha pesquisa de mestrado, desenvolvida sob sua orientação. A pesquisa de mestrado foi realizada com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

A publicação será lançada pela editora Vez e Voz, de Campo Grande (MS), e conta com prefácio assinado pela prof.ª Juliana Melleiro, docente de Regência Coral na Universidade Federal do Rio de Janeiro e regente assistente do Coral Infantil da UFRJ.

A sequência didática organiza práticas pedagógicas em etapas que envolvem alongamento, postura, respiração, vocalises e repertório, articulando corpo e voz como elementos indissociáveis no processo de aprendizagem. Ao trabalhar com crianças, percebo que o envolvimento corporal favorece não apenas a qualidade vocal, mas também a atenção, a expressividade e o engajamento com a atividade.

Mais do que ensinar a cantar, a proposta busca desenvolver nos estudantes uma escuta mais sensível e uma relação mais consciente com o próprio corpo a partir de técnicas de autores do Canto coral como Maria José Chevitarese (UFRJ), Juliana Melleiro Rheinboldt (UFRJ), Ana Lúcia I. Gaborim Moreira (UFMS) e Henry Leck da Universidade Butler, Estados Unidos. A principal fundamentação do movimento tem seus pressupostos em LABAN com sua notação de movimento, conceitos e práticas artísticas possibilitando uma integração entre notação musical e notação do movimento.

Exercícios de movimento e relaxamento ajudam a preparar o corpo para a emissão vocal, enquanto atividades reflexivas contribuem para a construção de uma experiência musical significativa. Nesse viés, partimos do termo “movimentação artística” proposto pela prof.ª Drª Ana Lúcia Gaborim (UFMS) que indica a realização de movimentos que favorecem a emissão sonora do cantor.

A prática coral, nesse contexto, deixa de ser apenas reprodução de repertório e passa a se constituir como espaço de interação, criação e aprendizagem coletiva. Ao integrar elementos da educação musical e da expressão corporal, a sequência didática amplia as possibilidades de atuação do professor em sala de aula.

Transformar essa experiência em livro é também uma forma de compartilhar caminhos possíveis com outros educadores. Acredito que sistematizar práticas pedagógicas contribui para fortalecer o ensino da Arte na Educação Básica e valoriza o trabalho desenvolvido nas escolas.

Em um cenário em que a Arte ainda enfrenta desafios para se afirmar como área fundamental na formação dos estudantes, iniciativas como essa buscam reafirmar seu papel no desenvolvimento sensível, crítico e criativo do ser humano. O canto coral, aliado ao movimento e à expressão corporal, pode ser uma potente ferramenta de aprendizagem e, sobretudo, de formação humana.

“O Movimento conecta cantores com a alegria da música, dando-lhes licença para serem expressivos e liberdade de movimento para mexer os próprios corpos enquanto a música move suas almas. Lembre-se! 70% do que uma plateia ouve é o que ela vê!” (LECK, 2020, p. 103).

Por Por Alex Barbosa de Lima