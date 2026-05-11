Funsat começa a semana com novo horário de atendimento e com 1.489 vagas de emprego

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) inicia a semana em novo horário de atendimento, das 7h às 13h, com a oferta de 1.489 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades são disponibilizadas por 155 empresas, com recrutamento para 119 profissões diferentes.

Para participar das seleções, é necessário que o trabalhador esteja com o cadastro atualizado na Agência de Empregos da Funsat.

Do total de vagas, cerca de 70% são destinadas a entrevistas de “perfil aberto”, com possibilidade de treinamento remunerado para novos colaboradores. Em 1.136 oportunidades, não há exigência de experiência anterior. Entre os destaques estão as funções de operador de caixa (346 vagas), auxiliar de limpeza (219), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62), atendente de lanchonete (20), frentista (18) e servente de obras (10).

Também há oportunidades para cargos que exigem experiência comprovada, em áreas como almoxarife, analista de crédito, fiscal de caixa e outras 61 funções diferentes.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), a Funsat disponibiliza 59 vagas exclusivas, distribuídas entre funções como auxiliar de confecção, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, repositor de mercadorias, empacotador à mão e ajudante de carga e descarga.

Os interessados podem acompanhar as atualizações diárias de vagas nas redes sociais da Fundação, pelo Instagram e Facebook da Funsat.

O atendimento acontece na sede da Agência de Empregos, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, além do Polo Moreninhas e dos pontos de apoio na Semu (Secretaria-Executiva de Políticas Públicas para Mulheres) e Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude).

O painel completo de vagas e profissões também está disponível aqui