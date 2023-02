Cheia do Apa deixa desabrigados em Bela Vista

Pelo menos quatro famílias deixaram suas casas em virtude da cheia do Rio Apa em Bela Vista. De acordo com o coordenador de Defesa Civil do Município, Adilson Insabralde, duas da Baixada Corinthiana foram encaminhadas para o Ginásio Túlio Loureiro. Já, duas da Fluminense foram para casas de parentes.

O auxílio aos ribeirinhos está sendo feito pela Defesa Civil, com apoio das Secretaria de Obras e da Assistência Social.

Cheia do Rio

O nível das águas do Rio Apa está subindo por conta das fortes chuvas em Bela Vista, Bella Vista Norte (PAR) e cidades próximas. Segundo a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, nas últimas 48 horas, Bela Vista registrou 89 mm. Ponta Porã, por outro lado, registrou 288mm.

