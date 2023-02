Após agressão academica volta a ser ameaçada por ex-namorado

Toda ensanguentada acadêmica de engenharia de 25 anos compareceu a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para denunciar que foi agredida na madrugada de hoje pelo ex-namorado, de 37 anos durante encontro no Motel Ipacaraí. O agressor foi detido ainda no local do crime e logo em seguida liberado pela Deam e horas depois voltou a ligar para a vítima, a ameaçando de morte.

Separados há cinco meses, o casal tentava uma reconciliação quando ocorreu o desentendimento que acabou em agressão.

O autor é advogado, lutador de jiu-jitsu e dono de autoescola em Campo Grande e a academica após novas ameaças pediu medida protetiva contra o agressor e também recebeu encaminhamento médico devido os ferimentos. Ela deve passar por exame de corpo de delito.

