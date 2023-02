Milho é 35% do faturamento das propriedades de Maracaju

As expectativas para a segunda safra de milho são positivas e o Brasil tem chance, segundo especialistas, em superar os Estados Unidos e se tornar o maior exportador do grão. O crescimento nos embarques tem animado os agricultores sul-mato-grossenses, que hoje registram com o cereal cerca de 35% do faturamento em suas propriedades.

A previsão para a safra total brasileira de milho 2022/23 é de 123 milhões de toneladas, das quais 76% oriundas da segunda safra. A estimativa é que sejam exportadas quase 50 milhões de toneladas do grão. Somente no Mato Grosso do Sul são previstas para a segunda safra 11,2 milhões de toneladas de milho.

Presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, pontua que o crescimento nos embarques no estado deve ocorrer principalmente para a China, além de outros países. Nós temos a expectativa de que o produtor realmente tenha um valor agregado melhor no seu produto mais para a frente”.

Conforme o presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Fábio Caminha, a importância do milho é crescente nas propriedades do estado. “A gente não consegue viabilizar a propriedade sem ter a segunda safra. Na nossa propriedade cerca de 30%, 35% do faturamento está na cultura do milho”, diz Caminha.

