Após quatro anos de seca, há grande expectativa de cheia para 2023

Segundo o IHP, em janeiro foram atingidas marcas esperadas somente para este mês no Rio Paraguai

A realidade do Pantanal sul-mato-grossense pode ser diferente dos últimos quatro anos, segundo o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), isso porque há uma grande expectativa de cheia para este ano, pois em janeiro já foram atingidas marcas esperadas somente para este mês de fevereiro. Então já é possível começar a notar uma recuperação. O gestor de monitoramento de rios do IHP, Sérgio Barreto, explica que em 31 de janeiro o Rio Paraguai já estava com 1,28 m na régua do 6º Comando do Distrito Naval.

“Estamos começando a nos recuperar para ter uma cheia que consiga aumentar o nível das principais baías do Rio Paraguai. Sobre os afluentes, o Rio Miranda está com nível bem elevado, o Rio Aquidauana também. Porém, são rios que enchem muito rápido por conta do volume de chuva que temos atualmente. No Rio Aquidauana, as chuvas na região de Campo Grande e entorno geram esse reflexo. Para o Rio Miranda, há reflexos das chuvas nas regiões de Bodoquena, de Bonito e de Jardim. Uma característica deles é que ambos enchem e descem mais rápido na comparação com o Rio Paraguai”, disse.

Em contrapartida, o pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Pantanal Carlos Padovani pontua que, mesmo com o alto volume de chuvas que ocorreu no mês de janeiro, ainda não é suficiente para afirmar que ocorrerá cheia no Pantanal, isso porque o período chuvoso na Bacia do Alto Paraguai – Pantanal vai de outubro a março e, geralmente, os meses mais chuvosos são dezembro e janeiro, podendo haver antecipações ou atrasos de ano para ano.

“Considerando o período antes dessa estiagem por que estamos passando desde 2019/2020, algumas regiões apresentaram volumes de chuva acima da normalidade climatológica para janeiro, mas em dezembro essas mesmas regiões apresentaram volumes de chuva abaixo da normalidade. Então, no balanço de chuvas acumuladas, que vão abastecer os rios e elevar os seus níveis, ainda é prematuro afirmar que ocorrerá cheia no Pantanal em 2023”, explica Padovani.

O pesquisador explicou ainda que um ano de enchente é aquele em que o seu nível máximo (o pico da cheia) ultrapassa a marca dos 4 metros na cidade de Ladário. “Essa marca representa o ponto de extravasamento do rio e inundação da planície do Pantanal. A última vez que isso ocorreu foi em 2018, com a marca de 5,28 metros entre os dias 30 de junho e 2 de julho. Portanto, caso ocorra cheia em 2023, terão se passado quatro anos sem cheias (2019, 2020, 2021 e 2022). Entretanto, podem ocorrer enchentes pontuais devido as chuvas locais ou extravasamento de outros rios afluentes do Rio Paraguai”, disse.

De acordo com a Embrapa Pantanal esses são os dados mais importantes para a previsão do nível do Rio Paraguai, em Ladário, que é a estação de referência para as cheias no Pantanal. O monitoramento que é feito reúne informações e dados hidrológicos e meteorológicos, disponíveis em diversas fontes, como a Marinha do Brasil, ANA (Agência Nacional de Águas), CPRM (Serviço Geológico Brasileiro), Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e fontes de dados e produtos no exterior.

Os dados de nível dos rios são analisados por métodos estatísticos comumente utilizado em previsões hidrológicas. Consideramos as relações de causa e efeito entre os dados de nível das estações rio acima com os dados da estação de Ladário. Cabe destacar, também, que é necessário considerar a “memória hidrológica”, ou seja, a situação prévia do volume de água acumulado na bacia, dentro e fora do Pantanal, que influenciará nos valores de pico da cheia em 2023.

“Passamos por quatro anos de estiagem, sem cheias em que os rios inundassem a planície. A Bacia do Alto Paraguai – Pantanal está em deficit hídrico e precisará de volumes de chuvas maiores que o normal e bem distribuídos no tempo e na extensão da bacia para resultar numa cheia em 2023. As previsões dependem de quantidade e qualidade de dados para serem precisas. Por esse motivo, vamos continuar a monitorar até março, reunindo mais dados para poder estimar a cheia neste ano”, finalizou o pesquisador.

Por Camila Farias – Jornal O Estado do MS

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.