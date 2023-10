Em sua 10ª edição, Black Friday Fronteira promete movimentar até 25 milhões de dólares

Com até 70% de desconto em 200 lojas, Pedro Juan Caballero e Ponta Porã devem atrair 40 mil turistas

Entre os dias 27 e 29 de outubro deste ano, os comerciantes de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã prometem movimentar a economia brasileira e paraguaia. Afinal, acontece, na última semana de outubro, a 10ª edição da Black Friday Fronteira, que promete oferecer descontos de até 70% em uma ampla variedade de produtos. A expectativa, de acordo com os organizadores, é atrair 40 mil turistas e movimentar 25 milhões de dólares em 200 lojas dos dois países.

O evento, que configura uma parceria entre Câmara de Indústria, Comércio, Turismo y Servicio de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, Municipalidad de Pedro Juan Caballero, Secretaria de Segurança Pública de Ponta Porã-MS, Prefeitura de Ponta Porã, Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã e com o apoio da Fecomércio MS e Comtur-PP, a 10ª edição foi lançada no dia 16, em Pedro Juan Caballero, no Club Social Amambay e ontem (17), em Campo Grande, no Senac Hub Academy.

Ao disponibilizar produtos como smartphones, tablets, roupas, calçados, eletrodomésticos, brinquedos, jogos, artigos de decoração e eletrônicos em geral, a Black Friday Fronteira proporciona enormes descontos aos consumidores e auxilia os empresários e lojistas a renovarem seus estoques para a temporada de festas de fim de ano.

O presidente da Camara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Pedro Juan Caballero, Khalil El Kadri, argumenta que a divulgação do evento é priorizada em regiões onde as pessoas se deslocam para a fronteira com o intuito de fazer compras, como a Capital sul- -mato-grossense, São Paulo e Mato Grosso.

“Nós temos muitas pessoas interessadas em nosso evento, sabemos que pessoas de Campo Grande também têm essa expectativa de ir lá, fazer compras. Sabemos que é um evento com mega descontos, mega promoções e estamos com muitas lojas participantes. Hoje, estamos com 120 comércios nos dois lados, mas a estimativa, até a data, é chegar a 200”, argumenta o presidente.

O coordenador do evento Black Friday Fronteira, Fernando Barros, explicou ainda que a Black Friday na Fronteira, foi precursora no movimento brasileiro. Embora o conceito dentro do país se diferencie em muitas questões do movimento estadunidense, foi estudado uma série de pontos para colocar a campanha em prática. Dentre eles, o dólar, o nível de demanda, o dia da semana e também o mês em que é feita a campanha. A partir disso, o evento piloto aconteceu em setembro de 2012, durante o período de feriado prolongado e desde então reune consumidores de diferentes cidades em busca de descontos.

“No começo, não existia o conceito da black física. É histórico, a primeira Black Friday foi feita em 2012 e a primeira experiência foi na fronteira, aqui, na nossa fronteira, e ninguém sabe disso. Chamamos as grandes redes e formatamos uma campanha para dar um mega desconto. Muitos tinham estoques, correram atrás de fornecedores, de distribuidoras, então formatamos e montamos. O sucesso foi tão grande, que tivemos um congestionamento na época, de 24 km, foi algo histórico. Você não entrava, então teve gente que foi a pé de Sanga Puitã até o Shopping China para comprar. Foi uma loucura”, relembra.

Reservas na rede hoteleira já somam 90%

O vice-presidente da Camara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Pedro Juan Caballero, Alejandro Aranha, elucida que o evento possui confiabilidade e que os lojistas cumprem com os descontos divulgados, até porque a Câmara faz o controle dessas movimentações, inclusive consegue identificar que os benefícios partem não só das vendas diretas, como também de toda a rede turística.

“É um evento consolidado, o público já tem confiança, sabe que os descontos são verdadeiros. Os hotéis já estão 90% reservados nessas cidades. As lojas grandes, todas estão participando. O público já sabe que é de confiança. O Black Friday que organizamos todas as vezes é repleto, gera uma economia muito importante não só para o Paraguai, mas para os hotéis do Brasil, restaurantes, postos de combustíveis, vendedores ambulantes, é um movimento geral”, destaca.

Turismo de compras

Conforme Adilson Amorim Puertes, vice- -presidente da Fecomércio-MS, o evento continua sendo fomentado, pois obteve grande sucesso em outros anos e beneficia Mato Grosso do Sul, no desenvolvimento do turismo de compras. “Acreditamos que o turismo de compras não incentiva somente as compras para as lojas do lado brasileiro, mas também incentiva a irrigação da economia. As pessoas, quando vêm de São Paulo, Paraná e Mato Grosso, vêm gastando e incentivando, ao comprar combustível, alimentação e hospedagem. O Estado de Mato Grosso do Sul acaba tendo um benefício real de consumo e movimentação de renda nas nossas fronteiras, gerando um recurso do turismo maior para o Estado. Isso não é bom somente para a fronteira do Paraguai, mas também para a de MS.”

Por – Julisandy Ferreira

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.