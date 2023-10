Prefeitura de Dourados inicia instalação de novas placas de trânsito para otimizar circulação na cidade

Dourados, uma cidade localizada no estado de Mato Grosso do Sul, está passando por uma significativa melhoria em sua sinalização viária. A Prefeitura de Dourados, em colaboração com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), lançou um ambicioso projeto de instalação de novas placas indicativas nas principais vias urbanas, com o objetivo de organizar e orientar o tráfego na cidade.

Ao todo, serão instaladas 40 placas aéreas, sendo que 20 delas já foram colocadas em locais estratégicos. Estas placas desempenham um papel fundamental na orientação dos motoristas, fornecendo informações sobre direção, limites de velocidade e outros detalhes importantes que visam tornar a circulação nas vias de Dourados mais eficiente e segura.

Mariana de Souza Neto, diretora-presidente da Agetran, destacou a importância deste trabalho de sinalização, afirmando que “esse trabalho contribui para a orientação e organização do tráfego. As placas indicam rotas, limites de velocidade e outras informações úteis para os usuários das vias. Dessa forma, é possível garantir uma circulação mais fluida e eficiente.”

Nesta primeira fase do projeto, a instalação das placas começou pelas principais avenidas da cidade, incluindo a Avenida Marcelino Pires, Avenida Presidente Vargas, Avenida Hayel Bon Faker e a Rua Bela Vista. Essas vias desempenham um papel crucial na infraestrutura viária de Dourados, e a sinalização adequada é essencial para garantir um tráfego ordenado e seguro.

É importante destacar que esta iniciativa é resultado de uma parceria eficaz entre a Prefeitura de Dourados e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O trabalho conjunto entre as instituições governamentais é fundamental para a melhoria da infraestrutura viária da cidade, e os benefícios dessa ação serão amplamente sentidos pelos motoristas locais e visitantes.

