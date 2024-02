CBF define jogo do Costa Rica na primeira fase da Copa Verde

A Copa Verde começa dia 22

Depois da tabela detalhada da Copa do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou datas e horários dos jogos da primeira fase da Copa Verde. A competição reúne clubes dos estados das regiões Norte e Centro-Oeste, além do Espírito Santos e garante ao campeão lugar na terceira fase da Copa do Brasil em 2025, com cota garantida de R$ 2,2 milhões.

O Mato Grosso do Sul tem o Costa Rica, campeão estadual em 2023, como único representante na competição. O CREC terá um confronto complicado pela frente e enfrenta o União de Rondonópolis-MT, atual líder do Campeonato Mato-Grossense, com cinco pontos de vantagem sobre o Cuiabá-MT.

A partida acontece no Estádio Lothero Lopes, dia 28 de fevereiro, quarta-feira, às 19h. O vencedor avança para a próxima fase e, em caso de empate, a disputa termina nos pênaltis. O classificado joga contra o Goiás-GO na segunda fase.

Com informações FFMS