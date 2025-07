Capital terá 59 interdições no trânsito neste fim de semana para eventos, obras e ações sociais

O fim de semana será de movimentação intensa nas ruas de Campo Grande. Segundo comunicado divulgado nessa quinta-feira (10) pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), a Capital sul-mato-grossense terá 59 interdições programadas entre os dias 11 e 13 de julho. As interrupções no tráfego serão realizadas para a realização de festas julinas, eventos religiosos, obras com guindaste, ações sociais e outras atividades.

As interdições começam já na sexta-feira (11) e seguem até domingo (13), em diferentes regiões da cidade. Os bloqueios envolvem vias como a Rua Francisco José Abrão, Avenida Duas Vilas, Rua Panambi, Rua Porto Rico, Avenida Segrado, Rua Camaraipe, entre muitas outras. Os horários das interdições variam conforme o tipo de evento, com alguns bloqueios começando ainda pela manhã e se estendendo até a meia-noite.

Eventos religiosos ocorrem entre quinta (10) e sábado (12), com interdição na Rua Francisco José Abrão, no trecho entre a Avenida Duas Vilas e a Avenida Norte, sempre a partir do fim da tarde.

Festas julinas respondem pela maioria das interdições, com diversas celebrações em bairros como Estrela Park, Aero Rancho, Coophavilla, Tarsila do Amaral e região central. Algumas festas, como a da Rua Porto Rico e da Paróquia Santa Luzia, começam ainda na tarde de sexta e seguem até o domingo.

Obras com guindaste e remoções de equipamento também estão na lista, como na Rua Mocho (entre os dias 10 e 11, das 7h às 17h) e na Rua Castro Alves (dia 12, das 8h às 15h).

Ações sociais e eventos beneficentes, como o da Igreja Bola de Neve com a Defesa Civil e a Feira de Saúde e Serviços, também integram o calendário, com interdições nas ruas Travessa Eva e Félix Vaz.

A Agetran orienta os motoristas e pedestres a redobrarem a atenção nas áreas afetadas, respeitando a sinalização temporária. Também recomenda o uso de rotas alternativas para evitar congestionamentos e contribuir com a segurança de todos.

“O volume de eventos culturais, religiosos e sociais nesse fim de semana é expressivo. Por isso, é fundamental que a população esteja atenta às interdições e programe seus deslocamentos com antecedência”, destaca a agência em nota oficial.

Com festas concentradas no sábado (12), o dia será o mais impactado. Só neste dia, há mais de 40 interdições previstas. Moradores e visitantes devem ficar atentos especialmente em vias próximas a escolas, igrejas e associações de bairro, locais onde tradicionalmente acontecem os “arraiás” neste período.

Confira algumas interdições por data.

Sexta-feira (11)

– Rua Porto Rico – 13h às 00h

– Rua Panambi – 17h às 23h

– Travessa Eva – das 17h (11/07) até 5h (12/07)

Sábado (12)

– Rua Jaguarão – 12h às 00h

– Rua Itapirapuã – 17h30 às 00h

– Avenida Noroeste (Orla Morena) – 16h às 22h

– Rua Santa Amélia – 16h às 00h

– Rua Monterey – 8h às 00h

Domingo (13)

– Rua Félix Vaz – 8h às 12h

– Rua Geraldo Agostinho Ramos – 8h às 16h

Serviço

A lista completa de vias interditadas está disponível no site www.campogrande.ms.gov.br/agetran ou pelo Disque Agetran, no telefone (67) 3314-3422

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais