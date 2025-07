Base Móvel chega à Vila Fernanda com ações de segurança

Reconhecida pela população por promover o fortalecimento de segurança e apoio nos bairros, a Base Móvel da Guarda Civil Metropolitana (GCM) se instalou nesta quinta-feira (10) na Vila Fernada, na Região Urbana do Lagoa. Nos próximos quinze dias, as equipes da GCM estarão no local com atendimento das 7h às 22h, reforçando a segurança com rondas e ações integradas às operações.

Durante o período de atuação da Base Móvel, três importantes operações da Guarda Civil Metropolitana serão intensificadas. A primeira é a Operação Saturação, que tem como foco a redução da criminalidade por meio de patrulhamento preventivo, ações repressivas e abordagens estratégicas em regiões com maior índice de ocorrências.

Também serão reforçadas a Operação Ferro Velho, que realiza fiscalizações e ações de busca e apreensão de materiais comercializados de forma irregular — com ênfase no combate ao furto de cobre, material presente em fios elétricos e frequentemente alvo de crimes na Capital —, e a Operação Cerol, voltada para ações preventivas, rondas e abordagens a fim de coibir o uso de linhas cortantes na soltura de pipas.

Já no primeiro dia de atuação da Base Móvel, agentes da Guarda Civil Metropolitana prenderam em flagrante um homem por furto qualificado. Ele foi encontrado dentro de uma casa vazia, disponível para locação, onde armazenava duas caixas com metros de fios elétricos enrolados, diversos disjuntores e outros materiais furtados. A presença do criminoso foi descoberta pelo corretor de imóveis responsável pelo imóvel, que acionou imediatamente a equipe de segurança da Base.

“Esse é um dos principais focos da Base Móvel quando chega aos bairros: coibir imediatamente o furto de materiais, tanto públicos quanto privados. Aqui na Vila Fernanda, ao ouvirmos as demandas da comunidade durante a reunião do Conselho de Segurança da região, o maior problema relatado pelos moradores foi a invasão de residências — especialmente as desocupadas — para a prática de furtos e roubos. Nesses 15 dias de atuação no local, nosso objetivo é reduzir essas infrações e também identificar receptadores de materiais furtados”, explicou Anderson Gonzaga, secretário Especial de Segurança e Defesa Social.

Emília Aparecida Almeida, uma das lideranças comunitárias que integra o Conselho de Segurança da Região do Lagoa, destaca que a presença da Base Móvel da Guarda Civil Metropolitana reforça a sensação de segurança na região. “Essa iniciativa é muito importante para nós. Estávamos vivendo uma situação preocupante, com relatos frequentes de residências invadidas durante o dia, enquanto os moradores estavam fora. Agora, com a atuação mais próxima da GCM, sentimos mais tranquilidade e proteção”, afirma.

Naiane Candelario, moradora do bairro, ressalta a importância da atuação da Guarda Civil Metropolitana como um reforço à presença do poder público na região. “A chegada da Base Móvel é uma resposta ao que a comunidade vinha pedindo. A gente se sente mais acolhido e amparado. A presença da GCM no bairro traz mais tranquilidade para quem sai cedo de casa e volta só à noite. Também ajuda a coibir situações como os furtos em pontos de ônibus, que infelizmente vinham acontecendo com frequência”, relata.

Além das rondas ostensivas e abordagens preventivas, a Base Móvel da Guarda Civil Metropolitana leva aos bairros uma série de serviços, como as ações das Patrulhas Maria da Penha, de Trânsito e Ambiental. Também são realizadas averiguações, operações repressivas e atendimentos estratégicos. Nesta etapa, um dos focos principais é o combate ao furto de fios e a outras ocorrências de violência que afetam a rotina das comunidades.

Em 2024, a Base Móvel já passou por bairros como Caiobá, Centro, Nova Lima, Alves Pereira, Jardim Botafogo, Los Angeles, Guanandi, Noroeste, Aero Rancho, Maria Aparecida Pedrossian, Mata do Jacinto, entre outros. A operação é executada com um ônibus totalmente equipado, viaturas, motocicletas e equipes especializadas da GCM.

Somente no primeiro semestre deste ano, a Operação Ferro Velho registrou 58 protocolos de averiguação de furto de fios, resultando em 17 constatações. No total, 73 suspeitos foram abordados, com 13 encaminhamentos à Delegacia, sendo dois deles presos em flagrante. Ao todo, foram apreendidos 960 kg de cobre em comércios fiscalizados, além da emissão de 33 notificações a estabelecimentos. Apenas no Jardim Nhanhá, oito locais foram notificados. Em 2024 foram apreendidos pela GCM 1.500 kg de cobre sem origem comprovada.

