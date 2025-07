Polícia Civil apreende arma usada em assassinato de fazendeiro em Dourados mas autor segue foragido

A Polícia Civil apreendeu nessa quinta-feira (10) o revólver utilizado no assassinato do fazendeiro Volnei Kommers Beutinger, de 52 anos, ocorrido no distrito de Itahum, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. A arma estava na fazenda de Paulo Afonso de Lima Lange, de 66 anos, apontado como autor do crime e que continua foragido.

De acordo com o delegado Lucas Veppo, chefe do SIG (Setor de Investigações Gerais), o armamento foi localizado durante a manhã pelas equipes de investigação. “Foi apreendido e será encaminhado para exames periciais”, afirmou o delegado.

Durante a tarde, a Polícia Civil ouviu três testemunhas que presenciaram o homicídio. Entre os depoentes está o filho do pecuarista, que teria se envolvido em uma briga com a vítima momentos antes dos disparos. Segundo os relatos, após a discussão entre o filho de Lange e Volnei, houve uma luta corporal e, em seguida, Paulo Afonso atirou várias vezes contra o vizinho.

Um dos tiros atingiu o lado esquerdo do peito de Volnei, que morreu no local. Segundo as testemunhas, o autor colocou o corpo na caminhonete e o levou até a casa da vítima antes de fugir. A arma do crime só foi encontrada posteriormente na propriedade rural do acusado.

O crime, investigado como homicídio qualificado, teria sido motivado por uma briga envolvendo um boi que escapou da fazenda de Volnei e entrou na propriedade vizinha. Há ainda registros de desavenças antigas entre os dois produtores rurais.

A Polícia Civil segue em diligências para localizar e prender Paulo Afonso de Lima Lange. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia (181) ou diretamente à Delegacia de Dourados.

