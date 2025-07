Refis 2025: termina hoje prazo para negociar dívidas com até 80% de desconto

Termina nesta sexta-feira (11) o prazo para aderir ao Programa de Regularização Fiscal da Prefeitura de Campo Grande, o Refis 2025. A iniciativa oferece até 80% de desconto em juros e multas para quem deseja quitar dívidas com o município, e atrai moradores que buscam aproveitar os benefícios antes do encerramento.

A movimentação já é intensa na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), no centro da cidade, onde contribuintes lotam o espaço em busca de atendimento. Desde o início do programa, em 10 de junho, mais de 35 mil atendimentos foram realizados, somando os canais presencial e online.

Ana Paula Tavares, moradora do bairro Manoel Taveira, procurou a central na manhã de quinta-feira (10) para garantir sua negociação. “É uma boa oportunidade de pagar os débitos em aberto, de forma parcelada e organizada”, afirmou.

Outro exemplo é Sebastiana Ribeiro, do bairro Santo Amaro, que também aderiu ao Refis no último momento. “Como diz o ditado popular e como todo bom brasileiro, acabei deixando para a última hora. Mesmo tendo que enfrentar a fila, ainda achei válido vir buscar a negociação”, contou.

O Refis 2025 contempla diferentes modalidades de dívidas, tanto imobiliárias quanto econômicas. Veja abaixo as principais condições.

Débitos Imobiliários (IPTU)

– À vista: 80% de desconto sobre juros e multas;

– Parcelado: 60% de desconto, entrada mínima de 5% e até 18 parcelas.

Débitos Econômicos (ISS)

– À vista: 80% de desconto;

– Parcelado: 60% de desconto, com parcelas a partir de R$ 100, em até 60 vezes.

Parcelamentos anteriores

– Desconto de 10% a 30% sobre o valor consolidado, conforme a forma de pagamento;

– Possibilidade de regularizar apenas parcelas vencidas, com 25% de abatimento.

Transação Excepcional

– Para dívidas acima de R$ 150 mil, com análise individual e parcelamento em até 120 vezes.

Os pagamentos podem ser realizados em bancos conveniados ou casas lotéricas.

Para garantir mais agilidade, a Prefeitura oferece atendimento pelo portal refis.campogrande.ms.gov.br, disponível 24 horas. O sistema digital permite simular valores, gerar boletos e finalizar acordos sem a necessidade de impressão. A adesão também pode ser feita presencialmente na CAC, das 8h às 16h e via WhatsApp, pelo número (67) 4042-1320, das 7h às 19h.

A Prefeitura reforça que esta é a última chance para negociar os débitos com os descontos oferecidos em 2025. Após o prazo, os valores voltam a ser cobrados integralmente, com juros e multas. Quem ainda pretende aderir deve se apressar: o atendimento será encerrado às 16h na CAC, e até 23h59 no site do Refis.

