Capela do Milagre será o primeiro Santuário do mundo dedicado a São Carlo Acutis

A devoção a São Carlo Acutis ganhou um capítulo inédito nesse domingo (7), com o anúncio de que a Capela Nossa Senhora Aparecida da Paróquia São Sebastião, conhecida como Capela do Milagre, será elevada à condição de Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida e Carlo Acutis. O título faz da igreja o primeiro santuário do mundo dedicado ao jovem santo da era digital.

A notícia foi confirmada pelo arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, durante a Missa de Ação de Graças pela Canonização de São Carlo Acutis, que reuniu mais de 4,5 mil fiéis. A celebração, marcada por emoção e fé, lotou a Matriz da Paróquia São Sebastião, com fiéis ocupando não apenas a igreja, mas também o estacionamento, as laterais e o salão paroquial.

O reconhecimento está ligado ao milagre atribuído à intercessão de Carlo Acutis em 2013, ocorrido justamente na Capital sul-mato-grossense. O episódio foi fundamental para o processo de canonização do jovem italiano, proclamado santo pelo Vaticano no último dia 7 de setembro.

A semana da canonização foi marcada pela exposição de uma relíquia única: o pulôver azul usado por Carlo Acutis, doado à Paróquia São Sebastião por sua mãe, Antonia Salzano. A peça, apresentada pela primeira vez aos fiéis, voltará a ser exibida apenas durante a Festa de Nossa Senhora Aparecida, que começa em 3 de outubro.

Na homilia, Dom Dimas destacou a importância do novo título e a força da devoção local:

“Me pareceu muito razoável que a Capela Nossa Senhora Aparecida, onde aconteceu o primeiro milagre reconhecido de São Carlo Acutis, seja erigida em santuário, dedicado aos dois: Nossa Senhora Aparecida e Carlo Acutis. Assim como já vivemos aqui a Adoração Perpétua, seguimos firmes, pois certas coisas não são escolhas humanas, mas desígnios de Deus.”

A decisão também representa uma resposta ao pedido da comunidade local e ao trabalho pastoral conduzido pelo padre Marcelo Tenório, que esteve à frente das mobilizações pela canonização de Carlo. O reconhecimento coloca Campo Grande no mapa internacional da devoção a São Carlo Acutis, atraindo jovens e famílias inspirados pelo testemunho de fé do santo da internet.

A partir de outubro, a Capela do Milagre passa a ser oficialmente reconhecida como Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora Aparecida e São Carlo Acutis, fortalecendo o caráter de peregrinação do espaço e consolidando a capital sul-mato-grossense como referência mundial na devoção ao santo que evangelizou pelas redes e marcou uma geração.

Campo Grande, agora, guarda não apenas a memória de um milagre, mas também um ponto de encontro para milhares de fiéis que buscam viver a espiritualidade inspirada pela vida de Carlo Acutis.

