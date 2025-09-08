Descontos de até 99%: Serasa faz mutirão de renegociação on-line nesta terça-feira

A Serasa irá promover uma campanha de renegociação de dívidas nesta terça-feira (9), e promete descontos de até 99%. Em Mato Grosso do Sul, 39 mil pessoas podem aproveitar a oportunidade para negociar mais de 178 mil débitos.

Segundo a empresa, a ação vai reunir mais de 1,6 mil empresas parceiras de todo o Brasil, permitindo que mais de 10 milhões de dívidas possam ser quitadas.

O mutirão terá participação de bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás, entre outros.

Em MS, conforme levantamento da Serasa, são 1,2 milhão de pessoas em situação de inadimplência. “O Estado acumula mais de 5 milhões de débitos em aberto”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

A ação vai acontecer principalmente pela internet, mas é possível renegociar também nas agências dos Correios.

Onde renegociar

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Correios: consumidores podem negociar dívidas do Serasa Limpa Nome nas agências dos Correios espalhadas pelo país.

No entanto, para renegociar nos Correios, é necessário pagar uma taxa de R$ 4,60 por acordo realizado e R$ 3,30 por consulta a acordos (reimpressão de 2ª via de boletos).