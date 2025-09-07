Carlo Acutis é canonizado no Vaticano

Carlo Acutis, um adolescente italiano que morreu aos 15 anos de leucemia, foi declarado santo da Igreja Católica pelo papa Leão XIV, neste domingo (7), em ato no Vaticano.

Ele é o 1º santo da geração millennial, que inclui pessoas nascidas entre as décadas de 1980 e 1990.

Acutis estudou programação e aprendeu a criar sites para divulgar a fé católica. A trajetória dele ganhou notoriedade entre jovens da igreja. Acutis ficou conhecido como o ‘padroeiro da internet’.

Para que alguém se torne santo, o Vaticano deve reconhecer dois milagres atribuídos à pessoa. No caso de Acutis, um dos milagres ocorreu no Brasil.

Foi a cura de uma criança brasileira que tocou em uma peça de roupa usada por ele e que tinha resquícios de sangue. O caso ocorreu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.