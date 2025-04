Canonização de Carlo Acutis é suspensa após morte do papa Francisco

A tão aguardada canonização de Carlo Acutis, jovem beato reconhecido por um milagre ocorrido em Campo Grande, foi oficialmente suspensa pelo Vaticano nesta segunda-feira (21), em respeito à morte do papa Francisco. O pontífice faleceu nesta madrugada, aos 88 anos, após complicações de saúde. A celebração eucarística e o rito de canonização estavam previstos para 27 de abril de 2025, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas não há nova data confirmada até o momento.

“Após a morte do Sumo Pontífice Francisco, comunica-se que a Celebração Eucarística e o Rito de Canonização do Beato Carlo Acutis, previstos para 27 de abril de 2025, segundo Domingo da Páscoa ou da Divina Misericórdia, por ocasião do Jubileu dos Adolescentes, estão suspensos”, informou o comunicado do Vaticano.

A decisão interrompe uma série de eventos religiosos que haviam sido planejados em Campo Grande, onde o milagre atribuído a Carlo Acutis teria ocorrido. Fiéis estavam mobilizados para uma intensa programação religiosa na Paróquia São Sebastião, que incluía missas, vigílias, procissões e a veneração de uma relíquia do beato, uma camisa usada por ele.

A assessoria de comunicação da Paróquia São Sebastião e a Capela Nossa Senhora Aparecida, conhecida como “Capela do Milagre”, informou que “aguardam um comunicado oficial do cancelamento, pois o Papa já havia assinado os documentos. E não precisa ser ele conduzindo.”

A programação das celebrações, caso não sofram alterações, iniciam nesta segunda-feira (21), com a chegada da relíquia de Acutis e uma missa de abertura. Até o próximo domingo (27), a programação incluiria a chamada “Hora da Graça”, distribuição de pétalas, missas diárias, atividades com jovens e a transmissão ao vivo da canonização direto do Vaticano, que aconteceria durante a madrugada.

Confira a programação que estava prevista:

21/04 (segunda-feira)

19h – Abertura com chegada da relíquia (camisa de Carlo Acutis) e missa

Local: Igreja Matriz

22 a 26/04 (terça a sábado)

18h30 – Hora da Graça e distribuição de pétalas

19h – Santa Missa

20h – Atividades diversas (quiz, vigília, noite da juventude, noite mariana)

Local: Capela do Milagre

27/04 (domingo)

5h – Café da manhã

5h30 – Canonização (transmissão ao vivo do Vaticano)

8h30 – Procissão

9h – Veneração da relíquia

10h – Missa de Ação de Graças

11h30 – Almoço de encerramento

O milagre em Campo Grande

Carlo Acutis, que faleceu em 2006, aos 15 anos, após ser diagnosticado com leucemia, ficou conhecido por utilizar a internet para divulgar a fé católica. O milagre atribuído a ele ocorreu em Campo Grande, quando uma criança com uma doença congênita no pâncreas foi curada após a intercessão do beato.

A canonização de Acutis o tornaria o primeiro “santo millennial” da Igreja Católica, com grande apelo entre jovens e entusiastas da fé digital. Sua história ganhou o mundo e se tornou símbolo de uma nova geração de devotos.

