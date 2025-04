Homem é preso após ameaçar família e tentar atear fogo em casa, animal e carro em Dourados

Um homem de 58 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de domingo (20), após ameaçar familiares e tentar colocar fogo em uma residência, em um animal de estimação e em um veículo, em Dourados. O caso ocorreu por volta das 22h, na Rua Mato Grosso, no bairro Jardim Água Boa.

No local estavam a esposa do autor, de 61 anos, a filha do casal, de 23, e um amigo da jovem, de 22 anos. Segundo informações apuradas pelo Dourados News, todos estavam na residência quando o homem, visivelmente alterado, começou a jogar combustível dentro da casa, em uma cachorra da família e também no carro do rapaz que visitava a jovem.

Durante a ação, ele se mostrou bastante agressivo e passou a ameaçar de morte todos que estavam no imóvel.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter o suspeito no local. Ele foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

O caso segue sob investigação. Nenhuma das vítimas ficou ferida.

