Homem é baleado nas costas após discussão no estacionamento do Bioparque Pantanal, em Campo Grande

Na madrugada desta segunda-feira (21), um homem de 23 anos foi baleado nas costas após uma discussão com um desconhecido no estacionamento do Bioparque Pantanal, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhada de um amigo quando um veículo Hyundai HB20 se aproximou. O motorista desceu do carro e passou a acusá-lo de ter se envolvido, de alguma forma, com sua companheira. O jovem negou qualquer envolvimento e tentou se afastar com ajuda do amigo, momento em que o suspeito sacou uma arma e atirou, atingindo-o pelas costas.

O amigo prestou socorro imediato, levando a vítima até o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes. Devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Equipes da Polícia Militar estiveram na unidade de saúde para colher as primeiras informações. A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas e estiveram no local da ocorrência, mas não encontraram vestígios ou evidências que possam ajudar a identificar o autor do disparo.

O caso segue sob investigação.

