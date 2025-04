Canonização representa um marco na Igreja Católica e reforça a missão do santo millennial

Nesta segunda-feira, Capela do Milagre receberá pulôver do jovem italiano que será exposto com relíquia

A canonização do jovem italiano Carlo Acutis, marcada para este mês, movimenta fiéis de Campo Grande, cidade onde aconteceu o milagre que levou à sua beatificação. A Paróquia São Sebastião e a Capela Nossa Senhora Aparecida, conhecida como “Capela do Milagre”, prepararam uma programação especial para celebrar a data.

Carlo Acutis, que faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia, será canonizado no dia 27 de abril de 2025. Devoto da Eucaristia e entusiasta da evangelização pela internet, Carlo teve sua história conhecida no Brasil a partir do trabalho do padre Marcelo Tenório. Em 2011, ao ler um artigo em italiano sobre o jovem, o sacerdote sentiu o chamado de divulgar sua trajetória no país.

“Desde 2011, enviamos materiais sobre ele gratuitamente para diversas partes do país, e fazemos isso até hoje. A divulgação começou aqui, e foi a partir disso que ele ficou conhecido e conquistou o Brasil. Para nós, que acompanhamos esse processo desde o início, chegar agora à canonização é uma enorme alegria. É a conclusão de uma caminhada de fé, divulgação e devoção”, afirma o padre.

Movido por esse desejo de conhecer e espalhar o legado do jovem, Marcelo entrou em contato com a Associação Carlo Acutis. Com a autorização da mãe de Carlo, Antonia Acutis, o sacerdote passou a divulgar oficialmente sua história em território brasileiro. A conexão com a família foi se fortalecendo, e o padre passou a visitá-los frequentemente em Assis, na Itália. “Era almoço, janta e passeios com dona Antonia. Ela é uma mãe italiana, muito agradável e expansiva. O pai do Carlo, sr. Andreas, é um homem disciplinado e muito carinhoso com os filhos”, conta.

Essa relação próxima fortaleceu ainda mais o compromisso do sacerdote com a missão de espalhar o testemunho de Carlo. Campo Grande tornou-se, inclusive, um marco na trajetória do jovem beato, por ter sido o local do milagre que permitiu sua beatificação em 2020, elemento fundamental agora para sua canonização.

“Estamos muito felizes com a canonização, porque tudo começou aqui no Brasil, em Campo Grande, pela Paróquia São Sebastião. O Carlo não era conhecido nem mesmo na Itália. Foi aqui que iniciamos a divulgação dele para o Brasil e o mundo inteiro. É interessante pensar que tudo começou em 2011. Em 2013, o milagre já havia ocorrido, ou seja, foi tudo muito rápido. Apesar de o milagre só ter sido reconhecido oficialmente pela Igreja sete anos depois, o processo de beatificação em Milão também já estava em curso desde 2011”.

O milagre em Campo Grande: a história de Matheus

No centro do milagre está Matheus Lins Vianna, hoje com 15 anos. Diagnosticado com pâncreas anular aos três anos de idade, ele sofria com vômitos constantes e dificuldades para se alimentar. A cirurgia foi descartada pelos médicos devido à fragilidade do quadro clínico.

“Ele nasceu já com algumas dificuldades, vomitando bastante. No começo, pensamos que era algo comum, que acontece com muitos bebês. Ele nasceu com peso normal, mas continuou com o problema”, relembra a avó materna, Solange Maria do Prado Lins Vianna.

“Achamos que poderia ser intolerância à lactose, até porque o outro irmão dele também tinha isso. Começamos a tratar com a pediatra, demos leite sem lactose, medicação para o enjoo, mas não adiantava. Continuava vomitando, e o quadro só piorava”, completa.

Diante do desespero, a família intensificou as orações. Inspirados pela história de Carlo Acutis, iniciaram uma novena. No dia 12 de outubro de 2013, Matheus, então com três anos, tocou uma relíquia do beato levada à Paróquia São Sebastião e disse: “Vou parar de vomitar”.

A avó materna, que possui a guarda legal do neto, relembra: “Naquela noite, ele comeu arroz com caldinho de feijão. Não vomitou mais, ganhou peso. Em seguida, os exames mostraram que o pâncreas estava perfeito. O mesmo médico que fez o diagnóstico disse que não havia mais anormalidade. Foi imediato mesmo. Uma coisa muito bonita!”.

O caso foi encaminhado ao Vaticano e, após investigação minuciosa, a cura foi reconhecida como o primeiro milagre por intercessão de Carlo Acutis. Matheus, que é autista, leva uma vida discreta e protegida, com apoio constante da avó. “Ele entende o que aconteceu, sabe que Carlo é um guardião espiritual”, afirma Solange.

Programação especial em Campo Grande

A Paróquia São Sebastião e a Capela Nossa Senhora Aparecida, conhecida como Capela do Milagre, prepararam uma extensa programação para celebrar a canonização do Beato Carlo Acutis em Campo Grande. O jovem italiano, apelidado de “santo millennial”, será proclamado santo pelo Papa Francisco durante o Jubileu dos Adolescentes, entre os dias 25 e 27 de abril de 2025, no Vaticano.

A canonização acontece após o reconhecimento de um segundo milagre atribuído à sua intercessão, ocorrido na Itália. Carlo se tornará um dos santos mais jovens da Igreja Católica, símbolo de uma nova geração de evangelizadores que usam a tecnologia a serviço da fé.

Segundo Dulce de Morais, organizadora do evento em Campo Grande, “a canonização de Carlo Acutis representa um marco na Igreja Católica e reforça sua missão de levar a fé às novas gerações”. Fiéis da capital sul-mato-grossense se preparam para viver esse momento histórico com devoção e alegria.

A programação inclui novena, missas, Noite da Juventude, Noite Mariana, quiz e outras celebrações entre os dias 21 e 27 de abril de 2025. No dia 21, a Capela do Milagre receberá um objeto pessoal de Carlo, um pulôver azul, enviado pela mãe do beato, que será exposto ao lado da relíquia de primeiro grau já presente no altar: um fragmento de seu coração.

“A nossa festa em honra ao Carlo começa no dia 21, às 19h, na Matriz São Sebastião. Nessa data, vamos receber uma relíquia dele: a camisa, um pulôver azul que ele usava sempre. Essa relíquia será acolhida na frente da Matriz, e, logo em seguida, teremos a missa de abertura da semana da canonização”, explica padre Marcelo.

De 22 a 26 de abril, a programação continua na Capela do Milagre. “Lá teremos a novena perpétua do Carlo, sempre com a bênção da relíquia e a distribuição de pétalas, seguida pela celebração da missa. Isso acontecerá de terça a sábado”, detalha o sacerdote.

“Já no domingo, dia 27, bem cedo, às 5h da manhã, vamos nos reunir no salão ao lado da Capela Aparecida para um café da manhã, e assistiremos juntos à canonização por meio de um telão. Depois disso, às 8h30, sairemos em procissão levando a relíquia até a Matriz São Sebastião, onde, às 10h, será celebrada a Missa de Ação de Graças, presidida pelo nosso arcebispo. Essa missa encerra oficialmente as comemorações pela canonização de Carlo Acutis”, finaliza.

Atendendo aos pedidos da comunidade, o padre Marcelo Tenório permanecerá em Campo Grande durante toda a semana comemorativa. “A oportunidade reforça a importância do milagre ocorrido na cidade”, destaca Dulce.

