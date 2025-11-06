Anvisa proíbe venda de suplementos e energéticos com ozônio da empresa OZT

Produtos serão recolhidos do mercado por uso de substância sem avaliação de segurança e alegações terapêuticas não autorizadas

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de todos os suplementos alimentares e energéticos produzidos pela empresa OZT Comércio Atacadista Especializado em Produtos Ozonizados. A medida inclui também a apreensão dos produtos disponíveis no mercado.

Segundo a agência, os suplementos e energéticos da marca contêm adição de ozônio, gás sem avaliação de segurança para uso em alimentos ou bebidas. Atualmente, o ozônio é autorizado apenas como agente de desinfecção no tratamento de água, não podendo ser empregado em produtos para consumo humano.

Além da composição irregular, a empresa teria divulgado propagandas com alegações terapêuticas e funcionais não aprovadas, como a de que os produtos ofereceriam “suporte nutricional para o funcionamento saudável do sistema digestivo, hepático, ocular e cardiovascular”.

A Anvisa reforçou que suplementos alimentares só podem divulgar alegações relacionadas ao papel metabólico de nutrientes e nunca finalidades medicamentosas ou terapêuticas, que são exclusivas de medicamentos e exigem comprovação científica.

No mês passado, a agência já havia determinado a proibição da venda de 69 cosméticos capilares à base de ozônio da marca Ozonteck, após constatar que o fabricante atribuía aos produtos propriedades farmacológicas — algo não permitido para cosméticos.

*Com informações da Agência Brasil

