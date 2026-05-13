SES divulga nota reforçando vigilância e MS segue sem casos confirmados de hantavirose há 7 anos

Estado não registra casos confirmados desde 2019 e mantém monitoramento epidemiológico e protocolos permanentes de resposta

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou nota informativa reforçando as medidas de vigilância, prevenção e assistência relacionadas à hantavirose, zoonose viral aguda transmitida principalmente pela inalação de partículas presentes na urina, fezes e saliva de roedores silvestres infectados.

Mato Grosso do Sul não registra casos confirmados desde 2019. Neste momento, existe 1 (um) caso suspeito de hantavirose em investigação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de acordo com informações repassadas à SES. O paciente deu entrada como caso suspeito de Leptospirose, mas o protocolo determina que sejam feitos exames relacionados a outras doenças com sintomas parecidos.

Preparação e resposta

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Domingues Castilho de Arruda, o Estado mantém estrutura permanente de preparação e resposta para doenças de potencial impacto à saúde pública.

“Mato Grosso do Sul possui protocolos alinhados às diretrizes do Ministério da Saúde, com ações integradas de vigilância epidemiológica, monitoramento laboratorial, capacitação das equipes de saúde e educação em saúde”, afirma.

A SES destaca ainda que o plano estadual de contingência para desastres provocados por chuvas intensas inclui a hantavirose entre os agravos prioritários monitorados pela vigilância estadual. A condução das ações segue os protocolos nacionais e os instrumentos estaduais de resposta integrada em Saúde Única.

De acordo com os manuais do Ministério da Saúde, os maiores registros da doença concentram-se nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país, principalmente em áreas rurais e em atividades ligadas à agricultura. Trabalhadores rurais e profissionais envolvidos na limpeza de depósitos, silos, galpões e ambientes fechados estão entre os grupos mais expostos.

Os sintomas iniciais da doença podem incluir febre, dores musculares, dor abdominal, cansaço intenso, náuseas e vômitos. Em casos graves, a hantavirose pode evoluir rapidamente para comprometimento pulmonar e cardiovascular, exigindo atendimento médico imediato.

Como medidas preventivas, a orientação é evitar acúmulo de lixo, entulhos e restos de alimentos; armazenar grãos e rações em recipientes fechados; vedar frestas em residências e depósitos; e realizar limpeza de ambientes fechados somente após ventilação mínima de 30 minutos. Também é recomendado não varrer locais com sinais de roedores, utilizando pano úmido e solução desinfetante para evitar a formação de aerossóis contaminados.

Em situações de risco ocupacional, a SES orienta o uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras PFF3, luvas, avental e óculos de proteção.

Para prevenção, também são necessárias ações contínuas de higiene, controle ambiental e comunicação em saúde, medidas já desenvolvidas pelas equipes de vigilância no Estado. Mato Grosso do Sul conta ainda com sistema de vigilância com unidades sentinelas, permitindo maior rapidez na identificação de ameaças e adoção de respostas oportunas.