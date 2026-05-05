‘Brechó do Bem’ da Fundação Manoel de Barros une moda acessível e solidariedade em dois dias de evento

Evento une consumo consciente e solidariedade: cada peça adquirida ajudará a costurar oportunidades e fortalecer histórias

Entre cabides repletos de histórias, sapatos à espera de novos caminhos, objetos que podem ganhar novos lares e brinquedos que despertarão a imaginação, a solidariedade também entra em cena. A FMB Fundação Manoel de Barros) realiza quinta (07) e sexta-feira (08), das 8h às 17h30, em sua sede, o ‘Brechó do Bem’, uma oportunidade para renovar o guarda-roupa com peças acessíveis e contribuir diretamente para projetos que semeiam dignidade e transformação social.

Serão milhares de itens disponíveis, entre calças, camisas, blusas, sapatos, acessórios, roupas para bebê, brinquedos e objetos de decoração; um convite para garimpar boas escolhas e fazer o bem.

“Estamos preparando o Brechó já há alguns meses, selecionando peças, higienizando roupas e sapatos, organizando tudo com muito carinho. Todo o valor arrecadado será revertido para as nossas ações e projetos sociais”, conta Thaiza Abalem, assistente social da FMB.

Fundada em 1998, a FMB tem como missão melhorar a vida das pessoas com a promoção do desenvolvimento social, científico e tecnológico, para construção de uma sociedade justa e igualitária, por intermédio de parcerias, fundamentados nas reais necessidades da comunidade e no respeito à sua cultura. Para tanto, a Fundação desenvolve projetos voltados para pessoas idosas, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Um dos projetos é o Ativa Idade, criado para resgatar e valorizar o papel social da pessoa com idade acima de 55 anos e da pessoa idosa. O projeto oferece gratuitamente aulas de Dança e Ginástica, Inclusão Digital, Tai Chi Chuan, Pilates, Teatro, Academia adaptada e Canto, além de oficinas, atendimento psicológico e encontros em grupo. Criado em 2013, o projeto já atendeu milhares de pessoas e tem contribuído para a promoção da autoestima e da autoconfiança da pessoa idosa. Atualmente cerca de 160 pessoas idosas são beneficiadas por essa iniciativa.

Outro projeto é o ´Jovem em Ação´, voltado para estudantes do Ensino Médio e dedicado a ampliar horizontes. Com encontros nas terças e quintas, a iniciativa busca preparar o jovem para o mercado de trabalho; fortalecendo sua autonomia, autoconfiança e ampliando suas possibilidades de escolhas. Atualmente, em sua quinta edição, o projeto está atendendo cerca de 35 jovens campo-grandenses.

“Para manter esses e outros projetos precisamos comprar alimentos (para os lanches e almoços dos participantes), contratar instrutores para as oficinas, comprar materiais para as atividades, pagar transporte, são vários os custos e investimentos que fazemos diariamente para atender os nossos usuários. Convido a todos para o nosso ´Brechó do Bem´, contamos com vocês para seguirmos transformando vidas!”, finaliza Marcos Henrique Marques, diretor da FMB.

Serviço

O ´Brechó do Bem´ acontece quinta (07) e sexta-feira (08), das 8h às 17h30, na sede da Fundação Manoel de Barros , localizado na Avenida Ceará, 119, com entrada gratuita. Mais informações pelo telefone (67) 98166-0166 (whatsapp), site www.fmb.org.br, e pelas redes sociais.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais