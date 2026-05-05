Livro reúne relato autobiográfico sobre saúde mental e processos de transformação pessoal

“O pulo para dentro”, de Sarah Figueiró Curvo, reúne relatos de autoconhecimento e espiritualidade

Campo Grande recebeu no dia 1º de maio o lançamento do livro “O pulo para dentro”, da escritora Sarah Figueiró Curvo. A obra apresenta um relato autobiográfico que aborda processos de autoconhecimento, saúde mental e transformação pessoal a partir de experiências vividas pela autora.

O lançamento ocorreu na capital sul-mato-grossense e marcou a apresentação pública de uma narrativa que articula vivência pessoal, acompanhamento terapêutico e reflexões sobre comportamento, identidade e espiritualidade. O livro também foi apresentado pela autora como parte de um processo de elaboração interna.

Na obra, a autora descreve um período de crise emocional e de questionamentos sobre sua própria existência, relacionando essas experiências a atendimentos psiquiátricos e ao desenvolvimento de estratégias de enfrentamento. O título do livro faz referência a esse processo de deslocamento interno, segundo a narrativa apresentada.

O livro também aborda aspectos ligados à espiritualidade e à percepção subjetiva da autora sobre o mundo, incluindo práticas religiosas e mudanças de percurso pessoal ao longo do tempo. A publicação reúne elementos confessionais e reflexivos, estruturando uma narrativa centrada em transformação e reconstrução individual.

Como tudo começou

A obra apresenta uma narrativa centrada em um período de crise de identidade e percepção de si, descrito a partir de uma conversa com acompanhamento psiquiátrico, em que a ideia de “pular para dentro” surge como contraponto a pensamentos de autodestruição.

O texto aborda ainda a convivência de diagnósticos como Transtorno de Personalidade Borderline e Altas Habilidades/Superdotação, relacionando essa combinação a uma sensibilidade intensa e à busca constante por sentido existencial.Para o Jornal O Estado, a autora conta que a decisão de transformar sua experiência pessoal em livro surgiu do reconhecimento da escrita como prática contínua em sua trajetória de vida.

Segundo ela, a publicação marca o primeiro trabalho de caráter autobiográfico dentro de uma produção já consolidada, com o objetivo de compartilhar vivências relacionadas a processos de saúde mental e autoconhecimento.

Percebi que a minha experiência poderia contribuir para que outras pessoas buscassem apoio, enfrentam suas dificuldades e entendessem a importância de procurar ajuda profissional.Quero ajudar a reduzir preconceitos em relação à psicologia e à psiquiatria, tratando o ser humano de forma mais integrada, a partir de diferentes conhecimentos que utilizo na minha formação e na minha escrita”, destaca.

O que pulou para dentro

A espiritualidade também ocupa papel relevante na construção da narrativa, com referências à mediunidade relatada desde a infância, participação em práticas religiosas e valorização de tradições diversas, além de reflexões sobre ancestralidade e transformação pessoal ao longo da trajetória descrita no livro.

“Eu trago essa imagem mitológica para falar de transformação e compaixão, de como algo que fere pode também abrir caminho para a cura. A história de Prometeu, por exemplo, mostra essa ideia de sofrimento contínuo e busca por libertação”, afirma Sarah.

Parte da construção simbólica de sua obra foi inspirada em narrativas mitológicas, utilizadas como referência para pensar processos de transformação pessoal e elaboração da dor. Segundo ela, essas referências ajudam a organizar a ideia de que experiências difíceis podem ser ressignificadas ao longo da vida e compartilhadas como forma de aprendizado.

“No meu processo de escrita, ‘O pulo para dentro’ também nasce disso: olhar para aquilo que me machuca e transformar em algo que possa ajudar outras pessoas a lidar com conflitos emocionais, psíquicos e espirituais que fazem parte da vida”, revela.

Processo de escrita

A escritora Sarah Figueiró explicou que as práticas citadas em sua obra nasceram de experiências pessoais e formações em diferentes áreas terapêuticas. Segundo ela, esses métodos foram incorporados ao processo de escrita como parte de um registro das vivências que atravessam sua trajetória de cuidado e autoconhecimento.

“Dança surgiu primeiro como uma prática de terapia integrativa, em que a energia vital é transformada em movimento e meditação ativa. Já a Malikah é um conjunto de tratamentos que desenvolvi a partir de cerca de quinze cursos e experiências que fiz. No livro, eu trago isso não só como registro dessas técnicas, mas também como uma forma de permitir que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento e possam transformar suas próprias vidas”, explica.

Sarah deseja que a leitura de O pulo para dentro seja compreendida como um convite à reflexão sobre os processos de transformação ao longo da vida. Segundo ela, a obra aborda experiências de crise e reconstrução pessoal a partir da ideia de que mudanças internas fazem parte da trajetória humana e exigem suporte emocional, social e afetivo.

“Eu gostaria que o leitor entendesse a potência dessa transformação que atravessamos na vida, nesse ciclo de vida, morte e vida simbólicos. Muitas mudanças acontecem dentro de nós e precisamos de apoio, amor e estrutura para lidar com elas. Que cada pessoa possa perceber a importância da resiliência e do cuidado, entendendo que é possível construir uma vida mais leve, possível e com mais sentido a partir dessas experiências”, finaliza.

Figueiró encerra seu relato com uma reflexão pessoal em forma de texto livre, no qual expressa desejos e projeções para o futuro. As falas reúnem dimensões individuais, espirituais e sociais, passando por temas como realização pessoal, vínculos afetivos, criação artística e questões coletivas.

“[…] Quero nutrir meu corpo e alma.

Quero ser lida e relida, muitas vezes.

Mas quero seguir dançando, pintando e criando.

Eu quero uma vida próspera e abundante, saudável.

Eu quero viver de forma consciente os processos de “vida-morte-vida” com sabedoria […]”.

Serviço: O livro está disponível para compra pela plataforma Clube de Autores, no link oficial: https://clubedeautores.com.br/livro/o-pulo-para-dentro. Para acompanhar mais informações sobre a autora, o público pode acessar seu perfil nas redes sociais pelo @sarahfigueirodearaujo no Instagram.

Amanda Ferreira