Aumento da frota e veículos com ar-condicionado lideram dicas para o novo CEO do Consórcio Guaicurus

Themis de Oliveira prometeu ampliar o diálogo com a sociedade e o Jornal O Estado iniciou a escuta dos usuários

Como noticiado na edição de ontem (8) pelo jornal O Estado, Themis de Oliveira assumiu como o novo diretor-presidente do Consórcio Guaicurus, que alegou em coletiva que a principal meta para a sua gestão é a de garantir a excelência no transporte público da Capital. Pensando nisso, a reportagem foi às ruas buscar a opinião dos usuários sobre o que deve ser feito para melhorar o serviço.

Durante a pesquisa, os entrevistados descreveram alguns tópicos, como a melhoria no conforto, a volta das cobranças no caixa dentro dos ônibus, melhorias na acessibilidade e, entre os pontos ressaltados, a maioria sugeriu o aumento da frota de ônibus. Atualmente, a concessionária conta com cerca de 460 ônibus, alguns em manutenção. A campo-grandense Sieldi da Cruz, 42 anos, relatou ao jornal O Estado a sua situação, na qual tem que pegar de dois a três ônibus para chegar ao seu destino, pela falta da frota de linha (82) que faria o trajeto de forma direta.

“Acho que deveriam colocar mais ônibus da linha 82, porque nós pegamos ele e vamos direto para o shopping (linha direta que liga o bairro ao shopping), mas eles [consórcio] colocam dois ônibus no Bandeirantes, então a gente tem que pegar de dois a três ônibus para ir ao shopping. A maioria do pessoal que mora no Aero Rancho vai para o shopping. Fora que, quando tem, o ônibus vem lotado”.

Ainda, conforme anunciado por Themis, dados mostram que, por mês, cerca de 2 milhões de pessoas entram no ônibus de Campo Grande. Vale lembrar que o número é levantado de acordo com a quantidade de vezes que a catraca é destravada, ou seja, como uma pessoa pode andar mais de uma vez por dia, ela pode ser contabilizada mais de uma vez. O novo CEO da empresa se dispôs a ouvir todas as reclamações e sugestões do público para tentar achar soluções.

“Nós vamos estar perto, com uma escuta ativa, discutindo e tratando cada reclamação ou cada sugestão como extremamente importante. Eu acho que ouvir a sociedade está no cerne de resolver os problemas das reclamações. Vamos ver o que a sociedade precisa e o que o nosso contratante, que é o município, sugere ou necessita”.

Fala Povo

Pergunta: Qual seria a sua sugestão para o transporte público de Campo Grande se fosse o novo diretor do Consórcio Guaicurus?

José Roberto, 84 anos

“Analisaria a questão de comprimento de horário, muitas vezes os ônibus atrasam para chegar no ponto”

Daniele Góes, 25 anos

“Colocaria mais acessibilidade para as pessoas com deficiência, como o elevador para os cadeirantes e equipamento de voz para os cegos”

Oswaldo Bento, 68 anos

“Colocaria ar-condicionado em todos os ônibus”

Sebastião Antônio, 62 anos

“Voltaria com o caixa para aceitarem dinheiro. Pessoas que são de fora da cidade sofrem com isso, pois não têm o cartão e seria mais prático pagar dentro do ônibus”

Sielde da Cruz, 42 anos

“Colocaria mais ônibus na rua. Muitas vezes perdemos o horário, ou temos que pegar vários ônibus para chegar no nosso destino”

Nilda Brandão, 34 anos

“Eu investiria no conforto, porque algumas viagens são longas e também colocaria mais ônibus à disposição”

Por Inez Nazira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais