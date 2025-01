Haitiano é espancado e morto por grupo em Campo Grande; dois suspeitos são presos

Na noite dessa quarta-feira (8), o haitiano Mardochée Borgelin, de 35 anos, foi espancado por cerca de 10 pessoas em frente à vila de casas onde residia, no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande (MS). A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia ainda investiga a motivação do ataque, mas dois suspeitos já foram presos.

De acordo com informações preliminares, testemunhas relataram que o dia de Borgelin foi marcado por momentos de transtorno e conflitos. Pela manhã, ele causou tumulto no Ceasa (Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), sendo retirado do local pelos seguranças. Mais tarde, se envolveu em uma confusão com frequentadores de um bar nas proximidades do Ceasa, onde foi agredido por alguns homens. A Polícia Militar foi chamada, mas, na ocasião, Borgelin não quis registrar queixa contra os agressores.

Ele teria sido orientado, por policiais, a evitar novas confusões e não retornar ao bar, mas após a saída dos agentes, um grupo de homens, entre seis e dez, invadiu a vila de casas na Rua Antônio Rahe, onde o haitiano morava. Usando barras de ferro, pedaços de madeira e pedras, os agressores iniciaram o ataque que levou à morte de Borgelin.

A polícia foi novamente acionada e, ao chegar ao local pela segunda vez, encontrou o corpo de Borgelin com graves fraturas na cabeça e afundamento facial. A morte foi constatada imediatamente, não havendo tempo para socorro.

Dois suspeitos, identificados como Pablo e Sidney, foram detidos nas proximidades. Eles estavam com roupas ensanguentadas, mas negaram envolvimento no crime. Apesar disso, testemunhas os reconheceram como participantes do espancamento. Outros envolvidos continuam foragidos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais